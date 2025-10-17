I U OPŠTINAMA LEPOSAVIĆ I GRAČANICA: Srpska lista osvojila većinu odborničkih mesta u svih 10 opština sa srpskom većinom na KiM
SRPSKA lista (SL) je na lokalnim izborima za odbornike održanim 12. oktobra i u opštinama Leposavić i Gračanica osvojila najveći broj odborničkih mesta, pokazuju rezultati centralne izborne komisije u Prištini (CIK).
Srpska lista je tako osvojila najveći broj odborničkih mesta u svih 10 opština sa srpskom većinom.
Prema preliminarnim rezultatima objavljenim na sajtu CIK-a, Srpska lista je u Leposaviću osvojila 73,38 odsto glasova, Srpska demokratija 8,98 odsto, Za slobodu, pravu i opstanak 5,83 odsto, a Građanska Inicijativa "Koreni" - Ivan Vučković 5,36 odsto glasova. Stranka Novo lice-Narodna pravda osvojila je 2,58 odsto, Demokratska partija Kosova 1,98, a Samoopredeljenje 1,90 odsto glasova.
U Gračanici je Srpska lista na izborima za odbornike osvojila 62,61 odsto glasova, Albanski savez 23,06, Za slobodu, pravdu i opstanak 12,91 odsto, a Kosovski savez 1,42 odsto glasova.
Ranije je saopšteno da je Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta i u opštinama Severna Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan, Štrpce, Parteš, Ranilug, Klokot i Novo Brdo. Prema preliminarnim rezultatima, na lokalnim izborima za gradonačelnike u devet od 10 opština sa srpskom većinom kandidati Srpske liste ubedljivo su pobedili u prvom krugu, a u Klokotu u drugi krug koji će biti održan 9. novembra idu kandidat Srpske liste Božidar Dejanović i kandidat Srpske Narodne sloge Srećko Spasić.
Većini opština sa albanskom većinom u prvom krugu nije dobila gradonačelnika, uključujući veće gradove - Prištinu, Prizren i južni deo Kosovske Mitrovice.
