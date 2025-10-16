SKROZZA SKROZ IZGUBILA KOMPAS Suzana Vasiljević za Kurir: Hoće da bude savest novinarstva, a savest podrazumeva i sećanje - dok krije grehe

U SVOM najnovijem pamfletu, Skrozza bi najradije oduzela mikrofon svakome ko joj se ne sviđa, a s visine deli lekcije Suzani Vasiljević, optužujući je da "svesno čini zlo radi ličnog cara"

Tamara Skrozza je ponovo nervozna. Kad god neko pomene Suzanu Vasiljević, gospođa Skrozza dobije napad moralne panike, praćen potre­bom da svetu objasni šta je "prava profesija" i "temeljni standardi". Da nije tragično, bilo bi zabavno – novinarka koja je 2008. godine tražila da se novinar smeni jer nije pokazao "dovoljno poštovanja" prema tadašnjem predsedniku Borisu Tadiću, danas glumi zaštitnika medijskih sloboda.

Da se podsetimo: u čuvenom tekstu u Vremenu pod naslovom "Stenogram iz predsedništva", Skrozza je stala u odbranu Tadićevog kulta ličnosti, lamentirajući što je Politika objavila intervju bez autorizacije. Pisala je tada kako se "od medija kakav je Politika očekuje makar elementarno poštovanje prema instituciji predsednika Republike". Ukratko – po Skrozzi, novinar ne sme da objavi istinu ako prethodno nije proverio da li je vlast saglasna s njom.

I sada, ta ista Tamara Skrozza – samoproglašeni bastion profesionalizma – s visine deli lekcije Suzani Vasiljević, optužujući je da "svesno čini zlo radi ličnog ćara". Jer, ništa tako ne miriše na etiku kao kad bivši politički poslušnik priča o moralnim načelima.

U svom najnovijem pamfletu, Skrozza bi najradije oduzela mikrofon svakome ko joj se ne sviđa. U svom svetu, ona je jedina koja ima pravo da govori, a svi ostali su "zlo", "propast profesije" i "sluge režima". I to sve piše osoba koja je iz redakcija izbacivala ljude jer nisu dovoljno poštovali predsednika države.

Suzana Vasiljević za Kurir je kratko i precizno odgovorila:

- Kao i obično, kad ponestane argumenata – ostaju velike reči i prazna moralna poza. Skrozza bi da bude savest novinarstva, ali problem je što savest podrazumeva i sećanje. A sećanje na 2008. joj očigledno ne prija. Trudi se gospođa Skrozza da sakrije grehe iz mladosti. Zaboravlja da je u vreme njenog štićenika mnogo novinara ostalo bez posla. Kaže da ja sve novinare stavljam u isti koš – ne, Tamara je van svih koševa. Ona je sama pisala spiskove - navela je i dodala:

- Od 2008. do danas, mnogo ljudi je stradalo od zla i laži koje su izlazile iz njenog pera. Ako je neko posle svog "Svetog Stefana" trebalo da se pokrije ušima i makne što dalje od medija, posle skandala sa otpuštanjem kolege, to je upravo trebala da bude Tamara Skrozza. Ovako, pošto je na mestu Tamare Skrozze upravo Tamara Skrozza, jedna bruka i sramota, nastavlja da se predstavlja kao zaštitnica slobode govora i moralni guru - zaključuje Vasiljević za Kurir.

Apsolutno tačno. Skrozza je simbol svega što je urušilo poverenje u medije – ljudi su prestali da veruju novinarima jer su godinama gledali "moralne arbitre" koji su ujutru držali lekcije o profesionalizmu, a popodne potpisivali otkaze.

Zato je sasvim prikladno što danas, kad govori o "devastiranju profesije", Tamara Skrozza ne shvata da govori o sebi. Umesto toga, ona i dalje pokušava da se predstavi kao svetionik slobode, dok svetlost odavno dolazi s drugog izvora.

