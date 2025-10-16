VUČIĆ SA ČEN BO I ČLANOVIMA KINESKOG INSTITUTA: Nastavljamo da čuvamo dobro poslovno okruženje za naše kompanije i da otvaramo nove projekte
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima delegacije Kineskog instituta za međunarodne studije na čelu sa predsednicom tog instituta i generalnim sekretarom Istraživačkog centra diplomatske misli Si Đinpinga Čen Bo.
- Uvek mi je posebno zadovoljstvo da u Beogradu ugostim drage prijatelje naše zemlje. Danas sam razgovarao sa gospođom Čen Bo, predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije i nekadašnjom ambasadorkom NR Kine u Srbiji, povodom njenog učešća na konferenciji „Dijalozi o Kini“. Lepo je videti da se u našem gradu okupljaju ljudi koji veruju u razgovor, saradnju i razumevanje, sve ono što nam je neiphodno u ovim vremenima velikih globalnih promena.
- Iskoristio sam priliku da zahvalim gospođi Čen Bo na trajnom doprinosu razvoju našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Tokom njenog mandata u Beogradu, ali i danas kao čelnica CIIS-a, pokazala je posvećenost prijateljstvu Srbije i Kine konkretnim rezultatima. Zajedno smo, u okviru inicijative „Pojas i put“, pokrenuli i realizovali brojne projekte od koristi za naše građane. Naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, od modernizacije železnica i saobraćajne infrastrukture do novih investicija, tehnologija i radnih mesta, donelo je vidljive rezultate. Nastavljamo da čuvamo dobro poslovno okruženje za naše kompanije i da otvaramo nove projekte.
- Posebno sam zahvalio Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Kineskom institutu za međunarodne studije na sjajnoj organizaciji ovog važnog skupa koji podseća da su otvoren razgovor i uvažavanje različitih pogleda put do stabilnije budućnosti. Uveren sam da će razgovori dodatno približiti Kinu Srbiji, Evropi i svetu i otvoriti nova poglavlja naše saradnje - napisao je Vučić.
