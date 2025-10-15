DRŽAVA MORA BITI VEOMA OPREZNA U NAREDNE DVE NEDELJE!
NOVINAR Uroš Piper upozorava na situaciju u zemlji.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
Moguće je da se do 1. novembra sprema veoma opasan scenario, kao na Majdanu u Ukrajini 2014. godine!
Blokadari, videvši da im je podrška drastično opala, započeli su operaciju LAŽNA ZASTAVA - prvi primer LAŽNE TVRDNjE o prebijanju Anje Pušković - i uslediće nove laži!
1. Moguće je da insceniraju lažni fizički napad na jednog od prvih 10-15 ljudi sa buduće liste blokade - N1: „Napadnuta palicama od strane XY, Srbija mora da ustane“.
2. Ne treba isključiti ni lažne vesti da je jednom od blokadara iz vrha pravosuđa „odvrnut šraf sa točka vozila“ ili da je „imao sumnjivu manju saobraćajnu nezgodu“ a onda opet kukanje Nenobelovaca.
3. Posebna pažnja mora se obratiti na sve infrastrukturne objekte, i objekte koje posećuje veliki broj građana - to su mesta gde bi, ne daj Bože, mogli da izvrše akciju putem sabotaže, a zatim da tvrde da se „krov/deo fasade tržnog centra/bioskopa/pošte srušio... zbog korupcije i nemarnosti države“.
4. Velika je verovatnoća da će u narednih 7-10 dana N1 i Nova S početi da kukaju kako su dobili dva ili tri preteća imejla i da je „nepoznati čovek pretio njihovom novinaru XY na ulici“.
5. Pošto će neki od blokadaša peške krenuti do Novog Sada, obratite pažnju na moguću operaciju Lažna zastava gde bi se dogodio neki incident na putu (organizovali oni) i tada bi Nova S izvestila - „Vozač SNS-a je svojim automobilom zabio u mirne studente“.
Njihov pokušaj obojene revolucije je propao, ali upravo zato što to znaju, nije isključeno da će izvršiti poslednji očajnički čin terora gde bi postali žrtve.
Neće proći, normalna Srbija je jača od blokada i nasilnika Majdana 2!!!
