CRTA IM RADI LOGISTIKU, DOBIĆE I STARLINK Blokaderski štab na Mašinskom za Mionicu - spreman ogroman novac (VIDEO)

DOŠLI smo u posed audio-snimka sa izbornog štaba za lokalne izbore u Mionici, koji je formiran na Mašinskom fakultetu.

Foto: Novosti

Blokaderi su na fakultetu formirali izborni štab, ali još gore je ono što na tom štabu govore - da su za ove lokalne izbore dobili ogromna finansijska sredstva i logistiku.

Na snimku do kojeg smo došli čuje se obraćanje blokaderima na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Na sastanku blokadera govore o pripremama za lokalne izbore u Mionici.

Čuje se da blokaderi tesno sarađuju sa opozicionim partijama u Mionici.

- Imali smo sastanak sa svim grupacijama iz Mionice, konkretno prošlo je sve okej. Mandati su raspoređeni po predlogu koji je poslat od nas, tj. ove opozicicone stranke koje su otpočele samoinicijativu i imaju najveću logistiku će imati dva glasa u toj njihovoj organizaciji novoj. Ove grupe građana će imati po jedan sa tim što će jedna grupa morati da se spoji sa ovim prosvetarima pa će to biti po dva glasa, ali na njima je da interno odluče. Konkretno koaliciju čine DS, Narodna stranka, "Slobodni građani za Mionicu" ovi studenti koji su nestranačka lica i tu je i NPS koji se kasnije uključio sa tim jednim glasom.

Na snimku govore da im u logističkoj pripremi pomaže - CRTA! CRTA će im, kako su naveli, pomoći oko logistike za kol centre i u nabavljanju opreme.

- Što se tiče naših kol centara, u Beogradu prostor još uvek nismo našli, čekamo CRTU da nam pošalju kontakt firme za iznajmljivanje uniformnog hardvera.

Takođe, blokaderi su se pohvalili da će dobiti i STARLINK, internet tehnologiju koja se koristi i u rat u Ukrajini.

Zatim pričaju o potpunom razbacivanju parama - bedževe planiraju da dovezu "na šlepere" (iz Turske, ili avion iz Kine). Spominju cifre od milion ili "350.000 za početak". Govore i o bilbordima od par hiljada evra mesečno.

O nadstrešnici i žrtvama pada nadstrešnice nije bilo ni jedne jedine reči tokom ovog sastanka.