ONI NEK ŠUTIRAJU LOPTU I U BUDUĆNOSTI, A MI ĆEMO DA POBEĐUJEMO NA IZBORIMA: Moćna Vučićeva poruka nakon pobede Srpske liste

DOMOROCI Uskršnjeg ostrva važili su za izvrsne inženjere, a dokaz tome jesu i moai statue kojima je ovaj delić Zemlje zasut. Nedavno otkriće naučnika pokazalo je da su neke od njih, iako velikih gabarita, uz pomoć domorodaca "došetale" do mesta na kome su postavljene, a antropolog je otkrio kako je to uopšte moguće.