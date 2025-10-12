Politika

ONI NEK ŠUTIRAJU LOPTU I U BUDUĆNOSTI, A MI ĆEMO DA POBEĐUJEMO NA IZBORIMA: Moćna Vučićeva poruka nakon pobede Srpske liste

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2025. u 23:21

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama povodom završenih izbora u južnoj srpskoj pokrajini.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

On je na svom Instagram nalogu napisao: 

Sinoć su se radovali neki drugi, večeras, po mnogo važnijim pitanjima, raduju se oni koji imaju najlepšu, srpsku, trobojku! Ponosan sam na naš junački narod na Kosovu i Metohiji, koji čuva srpsko ime i prezime, i zahvalan sam im na svemu! Živela Srbija!

