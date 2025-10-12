ONI NEK ŠUTIRAJU LOPTU I U BUDUĆNOSTI, A MI ĆEMO DA POBEĐUJEMO NA IZBORIMA: Moćna Vučićeva poruka nakon pobede Srpske liste
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama povodom završenih izbora u južnoj srpskoj pokrajini.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Sinoć su se radovali neki drugi, večeras, po mnogo važnijim pitanjima, raduju se oni koji imaju najlepšu, srpsku, trobojku! Ponosan sam na naš junački narod na Kosovu i Metohiji, koji čuva srpsko ime i prezime, i zahvalan sam im na svemu! Živela Srbija!
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
