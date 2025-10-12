PODRŠKA SRBIMA SA KOSOVA I METOHIJE - NEMA PREDAJE! Pogledajte kako su izgledali veličanstveni skupovi širom Srbije

Najmasovnija okupljanja građana protiv blokada, u znak podrške Srbima na Kosovu i Metohiji, održana su juče u oko 200 gradova širom zemlje.

Foto Novosti

Ovim mirnim skupovima prisustvovalo je više od 180.000 ljudi, koji su nosili trobojke i balone u bojama srpske zastave.

Skupove je organizovao Centar za društvenu stabilnost, a u Beogradu su se građani okupili na pet lokacija - u Zemunu na Magistratskom trgu, Kotežu, na Banjici, Grockoj i u centru Obrenovca.

Među okupljenima u Zemunu su bili i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali.

Poslali su poruke podrške Srbima na KiM, ali su poslate i poruke da se protive blokadama.

U Novom Sadu skup je održan na tri lokacije - na Detelinari, u Novom naselju i prigradskom naselju - Sremska Kamenica, a građinima su se pridružili i predsednik SNS Miloš Vučević, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Vučević je o izborima na KiM rekao da veruje da će biti ostvareni dobri rezultati.

Foto Novosti

- Da će većina Srba izaći i da se više nikada neće desiti da imamo albanskog gradonačelnika u sredinama gde ima 97 odsto Srba i da izađe tri odsto na biračka mesta, pod oružjem i ne znam kakvim okolnostima. Ja verujem da ćemo sutra dobiti srpske predsednike opštine i gradonačelnike u sredinama gde Srbi žive na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučević.

Istakao je da je ključni motiv današnjeg okupljanja podrška našem narodu na AP KiM, ali ne samo današnjeg okupljanja, jer veruje da je to za mnoge i životni motiv.

Okupljeni su poslali poruke da žele da uče, rade i slobodno se kreću, ali i da pruže podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji gde se danas održavaju izbori.

Foto: Novosti

Na skupu su okupljeni nosili transparente "Podrška Srbima sa Kosova i Metohije", "Nema predaje".

U naselju Ratina u Kraljevu, građani su nosili transparent "Kosovo je molitva koja ne prestaje".

- Mi smo za napredak a ne za blokade. Okupili smo se da pokažemo da smo jedinstven narod, da volimo svoju državu i da smo stalno uz nju i naš narod na KiM koji prolazi kroz teške trenutke . rekla je jedna od učesnica skupa u kraljevačkom naselju Ratina.

Foto: Novosti

Blokaderi izazivali incidente

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević istakao je da su juče održana i 24 neprijavljena okupljanja blokadera, na kojima je bilo prisutno oko 2.300 građana.

- Na nekoliko lokacija bilo je pojedinačnih incidenata i privedeno 19 lica, ali na javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Nije bilo povređenih građana ni policijskih službenika - rekao je Radosavljević.

On je rekao i da je u Bogatiću tokom neprijavljenog skupa došlo do pokušaja probijanja kordona policije, u Novom Sadu je kamenovan autobus, a da je postavkom kordona policije na nekoliko lokacija sprečen konflikt između učesnika javnih okupljanja.

- Molim građane da se uzdrže od remećenja javnog reda i mira i bilo koje vrste nasilničkog ponašanja. MUP će u saradnji sa ostalim organima i institucijama preduzeti sve mere u cilju zaštite, štititi pravo građana na mirno okupljanje, voditi računa o bezbednosti svih učesnika. Vodićemo računa o bezbednosti svih učesnika skupova - rekao je on.