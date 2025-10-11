Politika

BLOKADERI OPET POKAZALI SVOJU NASILNIČKU PRIRODU: Napali autobus koji je prevozio učesnike skupa u Novom Sadu (VIDEO)

Novosti online

11. 10. 2025. u 22:16

DANAS je u Novom Sadu održan skup protiv blokada, a nakon njegovog završetka došlo je do incidenta kada su blokaderi napali autobus koji je odvozio učesnike.

БЛОКАДЕРИ ОПЕТ ПОКАЗАЛИ СВОЈУ НАСИЛНИЧКУ ПРИРОДУ: Напали аутобус који је превозио учеснике скупа у Новом Саду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Oni su biciklima blokirali put autobusu, a zatim ga, u svom maniru, zasuli jajima.

Ovo je samo još jedan dokaz za to kakvu politiku sprovode blokaderi i kako se obračunavaju sa svojim političkim neistomišljenicima.

Podsetimo, na više od 200 lokacija širom naše države danas su održani skupovi podrške Srbima na KiM, koji trpe strašan teror takozvanog premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija.

(Informer)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć