BLOKADERI OPET POKAZALI SVOJU NASILNIČKU PRIRODU: Napali autobus koji je prevozio učesnike skupa u Novom Sadu (VIDEO)

DANAS je u Novom Sadu održan skup protiv blokada, a nakon njegovog završetka došlo je do incidenta kada su blokaderi napali autobus koji je odvozio učesnike.

Foto: Printskrin

Oni su biciklima blokirali put autobusu, a zatim ga, u svom maniru, zasuli jajima.

Ovo je samo još jedan dokaz za to kakvu politiku sprovode blokaderi i kako se obračunavaju sa svojim političkim neistomišljenicima.

Podsetimo, na više od 200 lokacija širom naše države danas su održani skupovi podrške Srbima na KiM, koji trpe strašan teror takozvanog premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija.

(Informer)