BLOKADERI OPET POKAZALI SVOJU NASILNIČKU PRIRODU: Napali autobus koji je prevozio učesnike skupa u Novom Sadu (VIDEO)
DANAS je u Novom Sadu održan skup protiv blokada, a nakon njegovog završetka došlo je do incidenta kada su blokaderi napali autobus koji je odvozio učesnike.
Oni su biciklima blokirali put autobusu, a zatim ga, u svom maniru, zasuli jajima.
Ovo je samo još jedan dokaz za to kakvu politiku sprovode blokaderi i kako se obračunavaju sa svojim političkim neistomišljenicima.
Podsetimo, na više od 200 lokacija širom naše države danas su održani skupovi podrške Srbima na KiM, koji trpe strašan teror takozvanog premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija.
(Informer)
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
