DOLJEVAC NEĆE BLOKADE: Podrška Srbima sa KiM

V.N.

11. 10. 2025. u 17:34

IZ Doljevca stiže ogromna podrška Srbima na Kosovu i Metohije.

ДОЉЕВАЦ НЕЋЕ БЛОКАДЕ: Подршка Србима са КиМ

Foto: Novosti

Narod u Doljevcu kaže da je vreme da se blokade završe.

