Politika

VUČIĆ DANAS NA INFORMER TV: Predsednik će od 11:15 časova govoriti o američkim sankcijama NIS-u

В.Н.

11. 10. 2025. u 10:39

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće za Informer TV

ВУЧИЋ ДАНАС НА ИНФОРМЕР ТВ: Председник ће од 11:15 часова говорити о америчким санкцијама НИС-у

Foto: TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas od 11:15 časova za Informer TV.

U telefonskom uključenju šef države će govoriti o američkim sankcijama NIS-u i svim drugim najvažnijim temama. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal