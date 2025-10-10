Politika

PETKOVIĆ POSETIO OPŠTINSKI ODBOR SNS NA PALILULI: "Hvala našim aktivistima koji itekako brinu za naš narod na Kosovu i Metohiji"

В. Н.

10. 10. 2025. u 21:10

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posetio je opštinski odbor Srpske napredne stranke u Krnjači uoči lokalnih izbora na KiM u nedelju 12. oktobra i šetnje na Paliluli.

ПЕТКОВИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС НА ПАЛИЛУЛИ: Хвала нашим активистима који итекако брину за наш народ на Kосову и Метохији

Foto: Društvene mreže

 - Uoči sutrašnjih skupova širom Srbije koji su posvećeni našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, posetio sam danas opštinski odbor Srpske napredne stranke na Paliluli, u Krnjači i razgovarao sa aktivistima o važnosti podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji, posebno uoči lokalnih izbora u nedelju 12. oktobra.

Preneli su mi planove za šetnju koja će sutra biti organizovana na Paliluli, a u ime srpskog naroda sa KiM zahvalio sam im na solidarnosti, jedinstvu i slozi, prenevši koliko našim sunarodnicima iz južne pokrajine ova podrška znači.
Hvala Luki Stojanoviću i Milanu Jovanoviću na gostoprimstvu, kao i našim aktivistima opštinskog odbora Srpske napredne stranke na Paliluli koji su uz državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, itekako brinu za naš narod na Kosovu i Metohiji -  navodi se u objavi na društvenoj mreži Instagram.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)
Politika

0 0

U SKUPŠTINI ODRŽAN SASTANAK SA OPŠTINAMA I GRADOVIMA O LEGALIZACIJI OBJEKATA: Upis prava svojine biće jedan od najvećih prioriteta (VIDEO)

U Narodnoj skupštini danas je održan veliki sastanak sa načelnicima upravnih okruga, gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih i opštinskih uprava, predstavnicima grada Beograda, kao i predsednicima beogradskih opština, na kome su detaljno predstavljene odredbe predloga zakona, kao i obaveze propisane jedinicama lokalne samouprave.

10. 10. 2025. u 18:10

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć