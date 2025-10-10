PETKOVIĆ POSETIO OPŠTINSKI ODBOR SNS NA PALILULI: "Hvala našim aktivistima koji itekako brinu za naš narod na Kosovu i Metohiji"
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posetio je opštinski odbor Srpske napredne stranke u Krnjači uoči lokalnih izbora na KiM u nedelju 12. oktobra i šetnje na Paliluli.
- Uoči sutrašnjih skupova širom Srbije koji su posvećeni našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, posetio sam danas opštinski odbor Srpske napredne stranke na Paliluli, u Krnjači i razgovarao sa aktivistima o važnosti podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji, posebno uoči lokalnih izbora u nedelju 12. oktobra.
Hvala Luki Stojanoviću i Milanu Jovanoviću na gostoprimstvu, kao i našim aktivistima opštinskog odbora Srpske napredne stranke na Paliluli koji su uz državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, itekako brinu za naš narod na Kosovu i Metohiji - navodi se u objavi na društvenoj mreži Instagram.
