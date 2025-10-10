Politika

GRADONAČELNIK MIĆIN STAO NA PUT LAŽIMA OPOZICIONIH MEDIJA: "Želim da im poručim- istina je jača od svakog spina!" (FOTO)

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je jutros tradicionalnoj manifestaciji „Salajački doručak“, u organizaciji Udruženja „Srpska Atina“, koje okuplja brojne prijatelje i poštovaoce Salajke, sa ciljem očuvanja njenog kulturnog i istorijskog identiteta.

ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН СТАО НА ПУТ ЛАЖИМА ОПОЗИЦИОНИХ МЕДИЈА: Желим да им поручим- истина је јача од сваког спина! (ФОТО)

On je na svom Instagramu naglasio da je uoči otvaranja manifestacije, posvećene multikulturalnom duhu Novog Sada, 15-tak članova neformalne organizacije Zborovi, došlo je sa namerom da provocira učesnike i spreči njeno održavanje, te da su zviždali i uzvikivali.


-Kao gradonačelnik svih Novosađana, prišao sam im i pozvao sam ih da zajedno doručkujemo, razgovaramo, i u skladu sa starim salajačkim običajima nazdravimo za dobre komšijske odnose, prosperitet i razvoj Novog Sada. Neki od članova Zborova, prihvatili su moj poziv, seli smo za isti sto. I razgovarali. O čemu svedoče fotografije sa lica mesta. Dijalog je jedini način da rešavamo nesporazume! Jedini način da Novi Sad nastavi da napreduje, na dobrobit svih građana. Nisam od toga pravio medijski spektakl. Salajački doručak je manifestacija koja čuva najvrednije imanje našeg Novog Sada - duh zajedništva, međusobno uvažavanje i skromnost. Smatrao sam da nema potrebe da razgovor vodimo preko medija i društvenih mreža- naveo je.

Mićin je dodao i da su pojedini mediji izneli potpune neistine i prikazali potpuno iskrivljenu sliku događaja. 

-I želim da im poručim, istina je jača od svakog spina. Išao sam danas. Ići ću opet. Ići ću uvek. Ovakve manifestacije su dokaz da prošlost može nadahnuti sadašnjost. I jedan od čvrstih spona, kojima slaveći tradiciju, osiguravamo budućnost. Nastavićemo da negujemo našu novosadsku multikulturalnost i razvijamo Novi Sad- reči su gradonačelnika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

