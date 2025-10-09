VASILJEVIĆ: "Ponoš je ćutao na svaki teror u prethodnih 11 meseci, a sada brine za lokal u Kraljevu" (VIDEO)
SAVETNICA za medije predsednika Srbije, Suzana Vasiljević, u jednom gostovanju prokomentarisala je saopštenje koje je nedavno izdao Zdravko Ponoš.
Naime, ona je u emisiji rekla da je "navodno neko stavljao nalepnice na kojima piše 'ispumpavaj' po lokalima u Kraljevu", a Ponoš je to okarakterisao kao napad.
- Čovek koji je ćutao sve vreme, oni su obeležavali zgrade funkcionera, na kamerama opozicionih medija su snimali lokale koji su radili na dan 'generalnog štrajka', nakon 11 meseci terora, gospodin Ponoš nije tada dao ni jedno saopštenje, a sada ga brinu lokali u Kraljevu - rekla je ona.
Celokupno gostovanje pogledajte u video prilogu:
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)