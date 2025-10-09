Politika

VASILJEVIĆ: "Ponoš je ćutao na svaki teror u prethodnih 11 meseci, a sada brine za lokal u Kraljevu" (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2025. u 21:49

SAVETNICA za medije predsednika Srbije, Suzana Vasiljević, u jednom gostovanju prokomentarisala je saopštenje koje je nedavno izdao Zdravko Ponoš.

ВАСИЉЕВИЋ: Понош је ћутао на сваки терор у претходних 11 месеци, а сада брине за локал у Краљеву (ВИДЕО)

Foto: Tanjug

Naime, ona je u emisiji rekla da je "navodno neko stavljao nalepnice na kojima piše 'ispumpavaj' po lokalima u Kraljevu", a Ponoš je to okarakterisao kao napad.

- Čovek koji je ćutao sve vreme, oni su obeležavali zgrade funkcionera, na kamerama opozicionih medija su snimali lokale koji su radili na dan 'generalnog štrajka', nakon 11 meseci terora, gospodin Ponoš nije tada dao ni jedno saopštenje, a sada ga brinu lokali u Kraljevu - rekla je ona.

Celokupno gostovanje pogledajte u video prilogu:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRPSKA LISTA ODRŽALA PREDIZBORNI MITING U GRAČANICI: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo
Politika

0 0

SRPSKA LISTA ODRŽALA PREDIZBORNI MITING U GRAČANICI: "Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo"

U okviru predizborne kampanje za lokalne izbore koji se 12. oktobra održavaju na Kosovu i Metohiji, Srpska lista održala je u domu kulture u Gračanici veliki skup odakle su pozvali na zajedničku borbu, istakavši da samo pod barjakom Srpske liste koja jedina radi u intersu srpskog naroda mogu da obezbede opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

09. 10. 2025. u 21:34

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?