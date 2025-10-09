VASILJEVIĆ: "Ponoš je ćutao na svaki teror u prethodnih 11 meseci, a sada brine za lokal u Kraljevu" (VIDEO)

SAVETNICA za medije predsednika Srbije, Suzana Vasiljević, u jednom gostovanju prokomentarisala je saopštenje koje je nedavno izdao Zdravko Ponoš.

Foto: Tanjug

Naime, ona je u emisiji rekla da je "navodno neko stavljao nalepnice na kojima piše 'ispumpavaj' po lokalima u Kraljevu", a Ponoš je to okarakterisao kao napad.

- Čovek koji je ćutao sve vreme, oni su obeležavali zgrade funkcionera, na kamerama opozicionih medija su snimali lokale koji su radili na dan 'generalnog štrajka', nakon 11 meseci terora, gospodin Ponoš nije tada dao ni jedno saopštenje, a sada ga brinu lokali u Kraljevu - rekla je ona.

