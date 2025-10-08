HIT SNIMAK IZ SKUPŠTINE: Brnabić, Parandilović i gej afera (VIDEO)

PREDSEDNIK stranke Novo lice Srbije, Miloš Parandilović dobio je neočekivanu podršku od predsednice skupštine Ane Brnabić.

Foto printskrin Novosti/parlament.rs

Miloš Parandilović: Ja sa drugom koga znam od 10. godine odem na more vi pravite gej aferu, zašto?

Ana Brnabić: Ja stvarno moram da vas ispravi i da kažem ja sam videla to u medijima o tom vašem putovanju u Crnu Goru i jasam videla da su mediji od toga napravili aferu, što mislim da nije uredu. Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera, a ja to podržavam, makar vas ja podržavam. Prvi put sam od vas čula da je gej afera. Ja sam mislila samo afera, ono gej afera. I onda kažu da smo mi poslanici dosadni.