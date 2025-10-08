Politika

HIT SNIMAK IZ SKUPŠTINE: Brnabić, Parandilović i gej afera (VIDEO)

В. Н.

08. 10. 2025. u 20:10

PREDSEDNIK stranke Novo lice Srbije, Miloš Parandilović dobio je neočekivanu podršku od predsednice skupštine Ane Brnabić.

ХИТ СНИМАК ИЗ СКУПШТИНЕ: Брнабић, Парандиловић и геј афера (ВИДЕО)

Foto printskrin Novosti/parlament.rs

Miloš Parandilović: Ja sa drugom koga znam od 10. godine odem na more vi pravite gej aferu, zašto?

Ana Brnabić: Ja stvarno moram da vas ispravi i da kažem ja sam videla to u medijima o tom vašem putovanju u Crnu Goru i jasam videla da su mediji od toga napravili aferu, što mislim da nije uredu. Ali prvi put od vas čujem da je to gej afera, a ja to podržavam, makar vas ja podržavam. Prvi put sam od vas čula da je gej afera. Ja sam mislila samo afera, ono gej afera. I onda kažu da smo mi poslanici dosadni.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom
Politika

0 2

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom

JUTROS su studenti Univerziteta u Beču blokirali glavne ulaze ustanove, sprečavajući ulazak zaposlenih i kolega na nastavu uz obrazloženje da uprava uporno održava strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom uprkos zahtevima da se ta saradnja okonča zbog rata u Gazi. „Blokada je odgovor na ignorisanje naših zahteva i odbijanje rektorata da uđe u stvaran dijalog“, kaže za Srpski Ugao student koji se predstavio kao Gabriel Šnajder (Gabriel Schneider).

08. 10. 2025. u 20:18

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU