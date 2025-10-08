KURTI SE UPLAŠIO GNEZDA ORLOVOG I BRESKVICE: Sramno otkazivanje koncerta srpske pevačice u Kosovskoj Mitrovici

KURTIJEVA policija lažne države Kosovo danas je zabranila ulaz srpskoj pevačici Anđeli Ignjatović Breskvici ulaz na KiM na administrativnom prelazu Jarinje.

Foto: Marko Cvetković

Povodom ove sramne odluke tzv. premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija i njegove lažne policije, oglasila se i Srpska lista na društvenoj mreži "Iks". Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Poštovani Mitrovčani, i pored naše želje da svima vama priredimo koncert naše poznate pevačice Anđele Ignjatović Breskvice Kurtijeva policija nam to nije dozvolila. Tačnije, danas je na administrativnom prelazu Jarinje našoj Breskvici zabranjeno da dođe u Kosovsku Mitrovicu jer njen koncert predstavlja pretnju bezbednosti!?

Ipak mi ćemo kao po planu i u skladu sa očekivanjima večeras održati žurku, na kojoj će nastupiti naš Boba Rakić.

Pozivamo sve da dođu da pokažemo Kurtiju i njegovom poslušnicima da Srbi pevaju i kad je teško, i da nas neće sprečiti da se radujemo životu i pobedi koju ćemo zajedmo sa vama odneti na izborima u nedelju 12. oktobra - poručuje Srpska lista.

Takođe, oglasila se i Anđela Ignjatović Breskvica, koja je objasnila kako je njoj i njenom bendu zabranjeno da pređu administrativni prelaz Jarinje.

- Večeras nećemo moći da pevamo zajedno, ali sam sigurna da će biti prilike da ćemo se uskoro družiti! - naglasila je mlada pevačica.