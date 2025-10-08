KURTI SE UPLAŠIO GNEZDA ORLOVOG I BRESKVICE: Sramno otkazivanje koncerta srpske pevačice u Kosovskoj Mitrovici
KURTIJEVA policija lažne države Kosovo danas je zabranila ulaz srpskoj pevačici Anđeli Ignjatović Breskvici ulaz na KiM na administrativnom prelazu Jarinje.
Povodom ove sramne odluke tzv. premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija i njegove lažne policije, oglasila se i Srpska lista na društvenoj mreži "Iks". Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:
- Poštovani Mitrovčani, i pored naše želje da svima vama priredimo koncert naše poznate pevačice Anđele Ignjatović Breskvice Kurtijeva policija nam to nije dozvolila. Tačnije, danas je na administrativnom prelazu Jarinje našoj Breskvici zabranjeno da dođe u Kosovsku Mitrovicu jer njen koncert predstavlja pretnju bezbednosti!?
Ipak mi ćemo kao po planu i u skladu sa očekivanjima večeras održati žurku, na kojoj će nastupiti naš Boba Rakić.
Pozivamo sve da dođu da pokažemo Kurtiju i njegovom poslušnicima da Srbi pevaju i kad je teško, i da nas neće sprečiti da se radujemo životu i pobedi koju ćemo zajedmo sa vama odneti na izborima u nedelju 12. oktobra - poručuje Srpska lista.
Takođe, oglasila se i Anđela Ignjatović Breskvica, koja je objasnila kako je njoj i njenom bendu zabranjeno da pređu administrativni prelaz Jarinje.
- Večeras nećemo moći da pevamo zajedno, ali sam sigurna da će biti prilike da ćemo se uskoro družiti! - naglasila je mlada pevačica.
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)