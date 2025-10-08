POSLANICI Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka.

Foto: N. Skenderija

Jovanov Nikeziću: Dajte jednu ideju koju ste predložili građanima za ovo vreme

Što se tiče te Vučićeve politike, povoljni stambeni krediti za mlade, smanjene školarine studentima za 50 odsto, alimentacioni fond za samohrane majke, ograničavanje marži u trgovinama, legalizacija koja je sada na dnevnom redu, izvršitelji da ne mogu da izvršavaju zaplenu na jedinoj nepokretnosti, auto-put do Požege igrokaz, brza pruga do Subotice igrogaz, pet novih fabrika igrokaz, povećanje minimalca igrokaz, povećanje penzija igrokaz. E pa građani Srbije, sve ovo što sam nabrojao Aleksandar Vučić je uradio u ovih deset meseci dok oni pumpaju, a neka kažu oni šta su uradili za vas. Dajte jednu ideju koju ste predložili građanima za ovo vreme. - rekao je Jovanov.

Mirković Parandiloviću: Okrenuo je priču protiv Vučića, hvala Bogu da su naši ljudi to prepoznali na vreme

- Ovaj čovek je okrenuo priču protiv Aleksandra Vučića onda kada nije ispunio svoju ličnu ambiciju a hvala Bogu da su naši ljudi u stranci prepoznali na vreme o kakvom se čoveku radi. - rekao je Mirković.

Jovanov: Tražili ste vanredne izbore i obećani su vam

- Bitno je da građani vide zašto blokaderi traže promenu opozicije i zašto će blokaderi sa tom lažnom studentskom listom da promene kompletnu opoziciju. Tražili ste vanredne izbore i obećani su vam, za datum ćete biti naknadno obavešteni.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na sramne uvrede Parandilovića ističući da to što je izjavio nije ni unižavanje dostojanstva Skupštine Srbije i da njegov rečnik nije ni za rijaliti.

Jovanov Parandiloviću: Zamislite kada rođenog dedu ne može da ubedi da glasa za njega

Na niz uvreda koje je poslanik Miloš Parandilović uputio na račun poslanika SNS-a, kao i predsednika Aleksandra Vučića, odgovorio je šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov.

- Daj Bože da on završi u Lazi. Kad bi se manio kocke i alkohola, možda bi bilo bolje. Njegov deda je Vučićev glasač. Zamislite kada rođenog dedu ne može da ubedi da glasa za njega. Deda rekao "onaj moj priča gluposti, Vučić je pravi lider". I deda je demonizovan, rođeni deda će ga pošalje na smetlište istorije. Blokaderima studentima ne treba. Laza se smeška, širom otvorio vrata. Otera deda unuče na smetlište istorije - kazao je Jovanov.

Poslanici nastavili rad

Posle jednosatne pauze, nastavljena objedinjena rasprava o prvih osam tačaka dnevnog reda.

Pauza od sat vremena

Predsednica Ana Brnabić odredila je pauzu od sat vremena.

Jovanov: Gde ćete vi kada izbori dođu, to sami bog zna

Milenko Jovanov istakao je da opozicija samu sebe ubeđuje da je ono što izmišlja istina.

- Razumem da vam je teško, nema uvrede koju vam nisu uputili. Ali to nije naš problem. Sami sebe ubeđujete da je ono što izmišljate istina. Gde ćete vi kada izbori dođu, to sami bog zna. Ono što znam da nećete završiti u tim klupama - kazao je Jovanov.

Jovanov: Taj Hamas scenario nećete da gledate

Šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov poručio je opoziciji da su "bivši i da ne predstavljaju nikoga".

- Naprednjačka gradnja je sve ono što nećete stići ni da okrečite. Vi ste bivši, ne predstavljate nikoga. U januaru sam vam rekao, niste hteli da me slušate. Zamenjeni ste blokaderskom listom. Ovi ako vas pozovu, možda se negde i pojavite. To je vaša uloga. Istovremeno oni podignu optužnicu, optuže i izreknu kaznu, to je ta demokratija njihova. Taj Hamas scenario nećete da gledate u Srbiji - kaže Jovanov.

"Gnusne laži": Mali odgovorio opoziciji

Ministar finansija Siniša Mali kazao je da je reč o gnusnim lažima i neistinama koje je izgovorio poslanik "Mi - snaga naroda - Branimir Nestorović", Slobodan Ilić.

- To je ne samo glup, nego i opasno. Opasno je govoriti da ono što se radi i gradi je nebezbedno. Apsolutno nije tačno. Pogotovo kada čujete nebulozu da se bez lokacijskih uslova izdaju dozvole, čuli ste da Eskpo košta 15, 14, pa 12 milijardi evra. Više puta smo rekli da 323 projekta, program Skok u Budućnost, kojima hoćemo da podignemo kvalitet života, da podignemo životni standard, to je nekih 17,8 milijadi evra. Juče sam rekao 122 zemlje su najavila dolazak na Ekspo, to će biti najmasovnija specijalizovana izložba ikada. Kandidovale su se i jedna Amerika, Španija, Tajland, Argentina... Sve smo ih pobedili. Godine 2027. sa ovim investicijama ne samo da ćemo umrežiti Srbiju, dostići nivo plata, penzija... Od 2028. sa svim tim otvaramo novu fazu ekonomskog rasta Srbije, vrlo brzo ćemo izaći sa novim programom. To je odgovor - šta ostaje posle Ekspa, pošto ste rekli da će milijarde biti utrošene i da će sve morati da se sruši. Ne! To ostaje, ostaju objekti. To će biti zamajac daljem rastu. Prostorni plan se proširuje za 300-400 hektara, od kojih je najveći deo u vlasništvu države. Hoćemo tamo da izgradimo novi centar za vodene sportove, dva nova tematska parka.. Budemo li morali da se proširimo, mi ćemo to uraditi u skladu sa zakonom. Hoćemo da nastavimo dalje da radimo, gradimo.. Konačno, oko upotrebne dozvole, potpuno ste promašili poentu. Najpre bezbednost nam je najvažnija. Zašto se ovo radi na poseban način? Imajte u vidu da ključeve objekta predajete učesnicima koji prave svoje objekte u okviru njih. Zato piše da ćemo odmah nakon izložbe izdati konačnu dozvolu, jer će ti objekti biti privedeni nameni. Kada biste malo samo sagledali situaciju, onda biste razumeli koliko niste u pravu. Meni je bitno da građani znaju da smo se izborili za Ekspo i da je to naša najveća razvojna šansa. Moramo još mnogo da uradimo. Sigurnost i bezbednost nam je prioritet - kazao je ministar.

Mali je ukazao na razliku između upotrebne dozvole i tehničkog prijema.

- Upotrebna dozvola je pravni dokument, dok je tehnički prijem tehnički-inžinjerski dokumet, koji garantuje bezbednost - istakao je ministar.

Foto: Printscreen

Glamočić: Imaćemo dovoljno svega, čak i za izvoz

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će, iako je godina bila veoma sušna, Srbija imati dovoljno svih žitarica za svoje potrebe, kao i uljarica i šećera.

- Ništa nam neće faliti, čak dobar deo toga će nam ostati i za izvoz, ali moramo, preduzimaćemo sve mere da u narednom periodu još osavremenimo poljoprivredu. Da još više uložimo i u navodnjavanje, i u protivgradne zaštite, uvodimo i nove sisteme, pored automatskog sistema koji vodi RHMZ, imamo mogućnost i sad uvodimo neke nove sisteme gde pojedinačno polje privrede i proizvođači mogu da kupe sisteme koji štite u 70-80 hektara na jednoj lokaciji - rekao je Glamočić na sednici Skupštine Srbije.

Odgovarajući na izlaganje poslanika Jožefa Tobiaša, koji je pitao da li će novim Predlogom zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja biti zaštićene lokalne, autohtone sorte, Glamočić je rekao da su oni predviđeni predlogom zakona, da će biti definisane i sačuvane.

- Upravo ovaj zakon nam je omogućio da sačuvamo sve ono što je naše, staro, autohtono, po čemu smo poznati.

Istakao je da se uvek zalaže za intenzivne kulture u koje spadaju semena i povrtarskih kultura.

Kako je rekao, u jednom momentu, pre godinu, dve, agrarna politika počela je da se vodi na ulicama i jedna grupacija poljoprivrednika se, kako tvrdi, borila isključivo za sebe i tražila je da se subvencioniše semenska proizvodnja samo osnovnih povrtarskih kultura, za kukuruz i pšenicu, a to su kulture koje najmanje donose prihoda po hektaru.

Ministar je naveo da su to kulture koje donose po hiljadu evra prihoda po hektaru, a da se oni nisu borili za ono što donosi prihode od 20, 30, 40 ili čak 100.000 evra po hektaru.

Jovanov odgovorio Vladimiru Pajiću

Šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov kazao je, odgovarajući poslaniku Vladimiru Pajiću, da će predložiti zakon ili akt koji će omogućiti rušenje zgrade Generalštaba.

- Ne mislim da sam veći od bilo koga, ali ako budem bio u prilici vrlo rado ću da predložim neki zakon ili akt koji će omogućiti rušenje komunističke zgrade Generalštaba i omogućiti izgradnja na tom mestu. Apsolutno svestan činjenice da razrušena zgrada stoji 25 godina u centru Beograda. Kažu da je to nekakav spomenik, ja ne znam zašto smo onda bilo šta obnavljali. Trebalo je sve da stoji onda jer je to sećanje na nekakve ratove. Na žalost, imali smo ih toliko. Ako budem u prilici da se ta komunistička predstava "Bitke na Sutjesci" ukloni i da se tu napravi nešto, u okviru čega će biti i memorijalna soba, gde će biti pokazana zaista briga o ljudima koji su stradali u NATO agresiji. Ako bude prilike, vrlo rado ću stati iza tog predloga, da se uradi nešto što je lepše i funkcionalnije - kazao je Jovanov.

Vujić: Prosečno povećanje taksi oko 10 odsto

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da se sudske takse neće povećati za 50 odsto, kako su to tvrdili pojedini opozicioni poslanici, već u proseku za 10 odsto.

- Takse se povećavaju u proseku 10 odsto i to je prva izmena od 2009. godine, tako da je to jedno usklađivanje. Takse su i ovako niske i ne sprečavaju pristup sudu. Srbija ima taj princip da je taj pristup sudu široko postavljen, za razliku od dobrog dela zemalja Evropske unije, pogotovu, gde su takse dosta visoke i prate prosečne plate, i plus ima princip u kom dok ne platite taksu, postupak se ne vodi - objasnio je Vujić.

On je dodao da građanima i dalje stoji na raspolaganju široko postavljeno pravo na oslobađanje od sudske takse i to je isto nešto što se ne menja, niti je u planu da se to menja.

Vujić je kazao i da je cilj da se poboljša materijalni položaj sudske i tužilačke administracije.

- Vrlo često zaboravljamo na tu jednu armiju ljudi koja radi u pravosuđu. Nama jeste cilj da poboljšamo njihov materijalni položaj, ali isto tako i uslove rada, uslove u kojima rade i zato su ti procenti sada izmenjeni u ovom predlogu zakona - rekao je Vujić.

Marković: Kuće nisu samo cigle već nečiji životi

Prvi za reč javio se poslanik SPS Uglješa Marković, koji je rekao da je jučerašnji dan u Skupštini pokazao da u tom domu može da se diskutuje. On je rekao i da smatra da će tzv. zakon o legalizaciji doneti korist građanima Srbije jer kuće nisu samo cigle već nečiji snovi i nečiji životi. Dodao je i da će sad ti objekti biti vidljivi što je važno i kad je reč o ostavini i nasledstvu.

U sali prisutno 128 poslanika

U sali je prisutno 128 poslanika, konstatovala je predsednica parlamenta Ana Brnabić.

- Stekli su se uslovi za rad - kazala je.

Rasprava u tri celine

Poslanici su juče, nakon što su utvrdili dnevni red, odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda sednice.

Poslanici su juče vodili zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 8. dnevnog reda sednice, među kojima su i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru.

Sednici su prisustvovali svi članovi Vlade Srbije, na čelu sa predsednikom Vlade prof. dr Đurom Macutom.