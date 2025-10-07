"NITI IH SE KO PLAŠI, NITI KOGA BRIGA" Vučić objavio snimak nasilja blokadera i poručio: Primeniće nasilje - biće privedeni, tačka (VIDEO)

"Niti ih se ko plaši, niti koga briga", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispod videa objavljenog na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Video predstavlja kompilaciju snimaka terora i nasilje koje blokaderi sprovode na ulicama.

- Molim vas da mi verujete na reč, nikakve mogućnosti za bilo šta ozbiljno u državi da urade nemaju. Niti imaju podršku naroda za to, niti postoji mogućnost unutar sistema da izazovu kurcšlus kakav su mogli da izazovu pre 6 meseci. Tačka.- poručio je predsednik i dodao:

- Nije problem u tome što neko svoju nervozu mora da predstavlja kao pokušaj i da obmanjuje ljude da će nešto da urade, neće ništa. Primeniće nasilje i biće privedeni. Nemojte da se bavite time više, ako sam vam rekao gotovo je, završeno je sa tim, nikakvu šansu nemaju.