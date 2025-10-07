Politika

"NITI IH SE KO PLAŠI, NITI KOGA BRIGA" Vučić objavio snimak nasilja blokadera i poručio: Primeniće nasilje - biće privedeni, tačka (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2025. u 16:52

"Niti ih se ko plaši, niti koga briga", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispod videa objavljenog na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

НИТИ ИХ СЕ КО ПЛАШИ, НИТИ КОГА БРИГА Вучић објавио снимак насиља блокадера и поручио: Примениће насиље - биће приведени, тачка (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Video predstavlja kompilaciju snimaka terora i nasilje koje blokaderi sprovode na ulicama. 

- Molim vas da mi verujete na reč, nikakve mogućnosti za bilo šta ozbiljno u državi da urade nemaju. Niti imaju podršku naroda za to, niti postoji mogućnost unutar sistema da izazovu kurcšlus kakav su mogli da izazovu pre 6 meseci. Tačka.- poručio je predsednik i dodao:

- Nije problem u tome što neko svoju nervozu mora da predstavlja kao pokušaj i da obmanjuje ljude da će nešto da urade, neće ništa. Primeniće nasilje i biće privedeni. Nemojte da se bavite time više, ako sam vam rekao gotovo je, završeno je sa tim, nikakvu šansu nemaju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

