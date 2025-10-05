Politika

VUČIĆ OBJASNIO TAKTIKU ONIH KOJI SPROVODE OBOJENU REVOLUCIJU: Stvaraju ambijent kriminalizacije gde je i ubistvo dozvoljeno

В. Н.

05. 10. 2025. u 22:12

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.

ВУЧИЋ ОБЈАСНИО ТАКТИКУ ОНИХ КОЈИ СПРОВОДЕ ОБОЈЕНУ РЕВОЛУЦИЈУ: Стварају амбијент криминализације где је и убиство дозвољено

Foto printskrin TV Pink

- Pošto ne možete da napravite ozbiljnu argumentaciju kojom ćete da pobijete nečije rezultate, vi morate da stvarate ambijent kriminalizacije, dozvole za ubijanje... Videli ste koliko se psihopata širom sveta radovalo ubistvu mladog čoveka Čarlija Kirka. Oni su ponavljali snimak ubistva i prave žurke i ne misle da su nenormalni. Oni misle da su normalni jer se kreću u krugu ljudi koji misle da imaju pravo da uređuju svako svetsko pitanje, a ko im se suprostavi smatraju da imaju pravo da ga ubiju i da se raduju tome - ističe Vučić.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (17)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal