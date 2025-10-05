VUČIĆ OBJASNIO TAKTIKU ONIH KOJI SPROVODE OBOJENU REVOLUCIJU: Stvaraju ambijent kriminalizacije gde je i ubistvo dozvoljeno

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.

Foto printskrin TV Pink

- Pošto ne možete da napravite ozbiljnu argumentaciju kojom ćete da pobijete nečije rezultate, vi morate da stvarate ambijent kriminalizacije, dozvole za ubijanje... Videli ste koliko se psihopata širom sveta radovalo ubistvu mladog čoveka Čarlija Kirka. Oni su ponavljali snimak ubistva i prave žurke i ne misle da su nenormalni. Oni misle da su normalni jer se kreću u krugu ljudi koji misle da imaju pravo da uređuju svako svetsko pitanje, a ko im se suprostavi smatraju da imaju pravo da ga ubiju i da se raduju tome - ističe Vučić.

