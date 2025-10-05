VUČIĆ OBJASNIO TAKTIKU ONIH KOJI SPROVODE OBOJENU REVOLUCIJU: Stvaraju ambijent kriminalizacije gde je i ubistvo dozvoljeno
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najvažnijim temama.
- Pošto ne možete da napravite ozbiljnu argumentaciju kojom ćete da pobijete nečije rezultate, vi morate da stvarate ambijent kriminalizacije, dozvole za ubijanje... Videli ste koliko se psihopata širom sveta radovalo ubistvu mladog čoveka Čarlija Kirka. Oni su ponavljali snimak ubistva i prave žurke i ne misle da su nenormalni. Oni misle da su normalni jer se kreću u krugu ljudi koji misle da imaju pravo da uređuju svako svetsko pitanje, a ko im se suprostavi smatraju da imaju pravo da ga ubiju i da se raduju tome - ističe Vučić.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ONI VIŠE NEMAJU NIKAKVU ŠANSU Vučić: Monstruozno su urušavali zemlju
05. 10. 2025. u 21:53
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (17)