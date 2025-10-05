ALEKSANDAR VULIN U INTERVJUU ZA "NOVOSTI" Istok i BRIKS naš put ako hoćemo da ostanemo Srbi

RAZGOVOR sa osnivačem Pokreta socijalista Aleksandrom Vulinom objavljujemo baš 5. oktobra. Njegovi i politički protivnici aktuelne vlasti javno godinama žale što nije bilo takozvanog 6. oktobra i temeljne lustracije.

Foto Ministarstvo odbrane

Zato je i prvo pitanje, u skladu sa datumom i željama opozicije: da li će im to ovoga puta poći za rukom?



Posle ruskih službi sada je i Vladimir Putin javno saopštio da se u Srbiji sprovodi obojena revolucija...

- Obojena revolucija u Srbiji traje već desetak godina. Nisam ja sarađivao sa Ruskom Federacijom, Kinom i Belorusijom na razmeni iskustava u borbi sa tim zlom kada su počeli protesti nakon 1. novembra, već godinama ranije znajući šta zapadne službe rade i šta nam tek spremaju.

Slažete li se sa ocenama da je obojenoj revoluciji umnogome doprinela i sama vlast - višegodišnjim tetošenjem USAID i ostalih prozapadnih kadrova u vladi i pravosuđu?

- One 2012. je došlo do promene vlasti ali su nosioci ideologije DOS-a ostali u državnom sistemu. Istina je da su bili ponizni, poslušni, prijatni i spremni da sa radošću podnesu svako poniženje. Laskali su novim ministrima i direktorima, ulagivali im se prenoseći pikanterije o svojim smenjenim šefovima. Novi vladari su bili zabavljeni njihovom servilnošću, imponovalo im je što ih služe bivši vladari, prijalo im je da ih vole oni koji su ih do juče mrzeli, a vremenom su poverovali da je prethodni život njihovih novih slugu bio čudna greška, epizoda posle koje su ugledali svetlost i postali iskrene pristalice predsednika Vučića.

Nije valjda jedini greh vlasti to što se godinama bori za ljubav "druge Srbije"?

- Nova vlast je potcenila uticaj kulturne i prosvetne politike na život i nemarno je ostavila kulturu i prosvetu pod kontrolom ili istih ljudi ili idejnih, pa i porodičnih naslednika onih koji su Srbijom vladali do 2012. Pogledajte ko je sedeo i ko još uvek sedi u Vladinim komisijama koje dele novac za filmove, serije. Pogledajte koliko pod našom vlašću zarađuju glumci koji slave genocid u Srebrenici, a koliko oni koji se usuđuju da budu Srbi. Kako prolaze pevači koji o sebi govore kao Srbima, a kako oni koji tuguju što sam zabranio Severini da posle slavljenja Gotovine ulazi u Srbiju kao da je njena.

Kritikovani ste zbog tih zabrana. Šta su suštinski one donele?

- Zabranio sam ulaz i onoj pevačici što peva "Vale Kosovare" i alače uz simbole "velike Albanije", pa Bubi i Džali slavnim po tvitu "sve Srbe na vrbe", a u BiH ih smatraju i narko- dilerima, nisam dozvolio ni zvezdi "Granda" Sadiku Hasanoviću da uđe u Srbiju i uzima novac na tezgama nakon pevanja "nema popa da sveti vodicu dođe Naser na Božić u Kravicu" (na Božić 1993. Orićeve trupe su zaklale 49 civila u selu Kravica kraj Bratunca), a i poslanici parlamenta Crne Gore koji su glasali za rezoluciju po kojoj je Srbija odgovorna za genocid u Srebrenici.

Morali su dobro da se namuče kada prelaze granicu da obiđu svoje stanove na Vračaru. Zabranjivao sam ulazak, a i proterivao iz Srbije hrvatske i bošnjačke političare koji su dolazili da učestvuju u protestima u Srbiji, a i više evroposlanika je po mom naređenju bilo zaustavljano na ulasku u našu zemlju zbog čega su se posebno nervirali kada ih, onako ubeđene u sopstvenu nedodirljivost i važnost, spustimo na nivo da se vrate sa granice ili da moraju da otvaraju svoje kofere.



Marta me je sklonila iz Vlade Da li vaša ostavka na mestu direktora BIA i primetno sklanjanje u stranu, dokazuje da je naš suverenitet, ipak ograničen? -Moja ostavka na mestu šefa BIA je naravno iznuđena i nije posledica mog rada, podsetiću vas da je u vreme mog vođenja BIA razbijena hrvatska obaveštajna služba u Srbiji i da smo proterali njenog neformalnog šefa, da smo uhapsili bugarske i albanske špijune, da smo razbili neke ozbiljne agenturne mreže koje su radile i protiv Srbije i protiv naših prijatelja. To je što se zna, a što se ne zna i ne treba da se zna. EU je od mene napravila meru samostalnosti srpske politike. Činjenica je da ko god se zamerio Rusiji i Kini nije morao da brine za svoju političku budućnost, a ja mislim da tako i treba da bude, a tako misli i Rusija i Kina. Činjenica je da je Marta Kos javno tražila da ne sme biti u novoj vladi a da su i svi drugi iz EU u diplomatskim krugovima tražili da tako i bude. Činjenica da kako je rekla da će biti tako i jeste.

- Da, na moju žalost, i svako ko nas je vređao i napadao može mirno da dođe na "Bir fest", uzima milione i peva srpskoj deci koju je pre toga slao na vrbe, a nije da nismo sami krivi za to, nije nam tu kriva EU. Moj predlog da se donese zakon o stranim agentima od uticaja je odbijen, a da nije odbijen novac koji stiže raznim antisrpskim NVO ne bi mogao ni da dođe ni da se potroši na nemire i nered. Moj predlog zakona o policiji kojim bi se regulisala upotreba modernih policijskih tehnika i pametnih kamera je zaustavljen zbog protivljenja iz krugova nevladinih organizacija uvek snaženo podržanih iz najviših krugova vlasti, savetnika koji prodaju svoje prethodne gospodare i spremaju se za prodaju sadašnjih.Javno sam se protivio ustavnim promenama koje su nam otele pravosuđe i dva poslanika Pokreta socijalista su u parlamentu glasala protiv promene zbog kojih srpski poslanici ne mogu da izaberu srpske sudije i srpske tužioce već to za njih rade "ugledni pravnici". Može Aleks Soroš da se pravi da je naš prijatelj ali on je zlo kao što mu je i otac zlo.

Miloš Vučević je, dajući ostavku, kazao da mu se čini da kada god se protesti smire, neka nevidljiva ruka ih ponovo pokreće.

Koja je to ruka, i deluje li vam da i sama vlast pogrešnim potezima u tome učestvuje?

- I tada i sada mi je žao što je Miloš podneo ostavku na mesto premijera. On je dobro vodio Vladu u teškom vremenu, a njegova ostavka nije doprinela smirivanju već je samo ohrabrila sve one koji se uzdaju u silu, a ne u zakone. Nesporno je da je od zapadnih bezbednosnih službi sasvim razumljiv gnev, bol, očaj naših građana zbog tragičnog i stravičnog gubitka ljudskih života u Novom Sadu iskorišćen i za nerede i dugotrajnu nestabilnost, za slabljenje Srbije i njenih institucija i posebno bezbednosnih struktura.

Ali u tom slučaju moramo sebi da priznamo da ako zapadne službe aktivno rade na rušenju našeg društva onda ne možemo sa toliko poverenja da pristupamo razgovorima sa političkim predstavnicima EU i njenih najistaknutijih članica? Ako nas ruše zapadne službe onda to one rade po nalozima svojih političkih lidera. Ili su službe Zapada izvršile državne udare u celoj EU i samostalno vode svoje akcije ili su pod kontrolom svojih država i rade za račun istih onih predsednika i ministara kojima se mi pravdamo što branimo svoju zemlju i kojima se kunemo da su nam EU integracije svetinja. Službe Zapada planski ruše i slabe Srbiju i to rade po nalozima svojih legalno izabranih političkih lidera, ne znam šta nam nije jasno i ne znam kada ćemo početi da postupamo u skladu sa onim što znamo.

Foto: Tanjug

Ali, nedavno je na našoj teritoriji razbijen kamp u kome su pripadnici Ruske službe pripremali moldavske opozicionare za nerede nakon izbora. Kako to vidite?

- Ne raspolažem drugim podacima osim onim iz medija i ako su tačni moram da kažem da je korišćenje naše teritorije za bilo kakve akcije protiv drugih država neprihvatljivo i mora biti sprečeno. Nadam se da su naše službe znale za ova dešavanja od samog početka i da nas nije niko spolja obavestio o tome, a posebno se nadam da vreme njihovog razbijanja nema nikakve veze sa izborima u Moldaviji.

Ponavljam, bilo čije korišćenje naše teritorije za akcije protiv bilo koje vlade je neprihvatljivo. Zato sam siguran da se u najskorije vreme očekuje hapšenje Srđe Popovića i aktivista Kanvasa za organizovanje i učestvovanje u obojenim revolucijama širom sveta, kao i pripadnika brojnih NVO iz Srbije koje se aktivno zalažu za rušenje vlada Rusije, Belorusije, Kine i UAE.

A da li će stvaranje referendumske atmosfere: za Vučića ili protiv njega biti kobno po vlast? I da li je formiranje studentske liste, koju bi podržala opozicija, njihova čarobna formula?

- Referendumska atmosfera za Vučića ili protiv njega će biti kobna za opoziciju. Vučić je bez sumnje najomiljeniji i najpoštovaniji političar u srpskom svetu i ako se kampanja bude vodila samo na osnovu pitanja Vučić ili protiv Vučića, protivnici Aleksandra Vučića će biti katastrofalno potučeni.

Ajde da realno sagledamo ko može da mu bude alternativa. Dvadesetjednogodišnji student prve godine koju nije uspeo da očisti ili neko od profesora koji ih je gurnuo na barikade a uredno primio sve uvećane zarade koje nije zaslužio? Da neće biti zamena predsedniku neko od sportista koji je socijalnu inteligenciju sticao u karantinu a iskustvo i obrazovanje učeći od menadžera i trenera? Da neće možda neki vladika da menja monašku rizu za političku funkciju i da očekuje da mu se veruje kada objavi svoju kandidaturu? Da ja biram temu izbora umesto predsednika izabrao bih baš to pitanje za Vučića ili protiv njega Vučića i ne bih brinuo za pobedu.

Kako vidite zahteve pojedinaca iz prozapadne opozicije da se Rusima praktično otme NIS?

- To je prirodno stanje opozicije koja se nada okupacionoj vlasti Zapada u Srbiji. Ali zašto samo iz opozicije? Mnogi članovi Vlade smatraju da NIS treba nacionalizovati. Čim je objavljeno uvođenje sankcija NIS-u čuli smo iz Vlade da se "NIS vraća kući". Ne učestvujem u pregovorima oko NIS-a, nisam član vladajuće stranke, nisam član Vlade, ne donosim odluke, ali sam siguran da ne može biti nacionalizacije NIS-a i znam da takva pljačka ne može ničim biti opravdana. Imam poverenje u predsednika Vučića da to neće dozvoliti, ali samo u njega. Već slušam kako se govori da će nas Rusi ostaviti bez goriva. To je kopiranje one priče da nam Rusija nije prijatelj jer nas 1999. nisu odbranili od NATO bombi. Dakle nije kriv NATO što nas je ubijao već je kriva Rusija što ubijanje nije sprečila, nije kriva Bajdenova administracija koja je u poslednjoj nedelji svoje vlasti uvela sankcije NIS-u, već je kriva Rusija što neće da se odrekne svog vlasništva i tako da primer kako da joj se otme svaka investicija koju ima na planeti zemlji izvan prostora BRIKS-a. Sankcije NIS-u nisu usmerene samo na pljačku ruske imovine već imaju za cilj da to urade sami Srbi, da nam Rusija za to uzvrati i da se tako odnosi Rusije i Srbije nepovratno pogoršaju i prvi put u istoriji ova dva bratska naroda dovedu na nivo neprijateljstva. Na kraju, Rusija bi izgubila svaki uticaj u srpskom svetu, a Srbija bi ostala bez podrške Rusije u UN i drugim forumima ali i ekonomskih povoljnosti od pristupa zajedničkom tržištu, pa do najnižih cena gasa.

Sumnju u našu doslednost i prijateljstvo bi ubrzo počela da pokazuje i Kina jer šta ćemo uraditi sa njenim investicijama ukoliko ih SAD stave pod sankcije ako smo se tako poneli prema Rusiji. Kada bi Srbija posvađana sa Rusijom ostala sama sa svojim zapadnim prijateljima priznanje Kosova i praktično ukidanje Republike Srpske bi se podrazumevali kao i odustajanje od zaštite Srba u Crnoj Gori i drugim delovima Balkana u kojima Srbi žive. Rasprava bi se, ne zadugo ali ipak vodila samo o brzini kojom će Srbija ispuniti preostale zahteve EU, pa sve do federalizacije zemlje i suštinsko svođenje Srbije na poziciju Socijalističke Republike Srbije pre 1989. Čvrsto sam uveren da to predsednik Vučić neće dozvoliti. I ne samo zbog ekonomije ili politike već i zato što to Srbi nikada ne bi uradili Rusiji, zato što smo Srbi i zato što ako bi to uradili Rusiji ne bismo ostali Srbi, i to je samo po sebi dovoljno.

Nedavno ste u skupštini organizovali konferenciju o BRIKS. Vara li nas utisak da Beograd ne koristi u punoj meri šanse koju pruža ta organizacija?

- Ne koristimo nijednu šansu, pa se čak ni ne trudimo da se upoznamo sa šansama koje nam se nude. BRIKS je ogromna razvojna šansa za koju ne moramo čak ni da odustanemo od nastavka našeg vrlo neizglednog evropskog puta. Optuživali su predsednika Miloševića da nije razumeo pad Berlinskog zida, a šta smo to mi razumeli kada se držimo iste politke prema EU bez obzira na to što se svet promenio.

Šta smo to mi razumeli kada nas ništa ne može pomeriti sa puta u EU čije članice prave zvanične vojne saveze protiv ne samo Srbije već protiv Srba, a tu mislim na vojni savez Slovenije i Hrvatske povodom situacije u BiH, gde Republiku Srpsku smatraju krivcem za svako zlo, a naslonjenom na savez Hrvatske sa Albanijom i onim što zovu Kosovo. Posle mene u Vladi niko nije zadužen za odnose sa BRIKS-om, a nešto mi govori da ne bi bilo ni lako pronaći dobrovoljca za ovo mesto.

Decenijama smo hipnotisani mantrom kako EU nema alternativu. Vi kažete da ne biste išli u ovakvu EU, ali koju alternativu vi nudite?

- Ko je nas kao građane pitao da li smo za slavni EU put? Nije problem ni saradnja, pa ni put ka EU već nepovratni ustupci koje moramo da pružimo bez bilo kakve garancije da ćemo bilo kada postati član EU. Mi donosimo zakone, otvaramo tržište, pravdamo se kada glasamo po svojoj savesti, uvedemo sankcije Belorusiji, zemlji koja nam nikada nije nanela ni najmanju nepravdu, trpimo pritiske što ne uvodimo sankcije Rusiji ili što smo u najboljim odnosima sa Kinom i sve to samo da bi došli u poziciju da nam Hrvatska stavi veto na ulazak u EU. Ili to ili da dočekamo da će pre nas u EU ući Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija i eto nam još prilike za veto i uslovaljavanja kao da nije dosta već postojećih stavova Holandije ili Nemačke.

Alternativa EU je BRIKS i novac sa istoka, "Pojas i put", nema više novca iz EU, oni imaju svojih problema. Nemojte zaboraviti da su se članice EU obavezale prema SAD da će podići nivo svoje vojne potrošnje na pet odsto svog BDP i da će morati negde da nađu taj novac, a to će neminovno umanjiti njihovo investiranje. Ako hoćemo da ostanemo Srbi i da sami odlučujemo o sebi onda nema drugog puta nego da se približavamo onima koji nemaju nijedan strateški interes suprotstavljen nama. Za EU nas niko nije pitao, izborićemo se da nas pitaju za BRIKS.

Može li odlazak demokrata da nam bude tanka satisfakcija ako Donald Tramp u svom maniru, recimo, kaže: BiH unitarna država, Srbija i Kosovo da se međusobno priznaju, pa svi zajedno u EU?

Nisam slao transkripte u Kremlj Optuživali su vas svojevremeno i za lov na ruske opozicionare. Da li ste zaista nosili transkripte u Kremlj? - Nisam kao ministar policije ili šef BIA nosio bilo kome bilo kakve transkripte sa sastanaka ruskih relokanata, ali sam aktivno sprečavao svaki vid rada protiv ruske ili bilo koje druge države sa teritorije Srbije.



- Tramp ne može da promeni celokupnu politiku SAD, a to i ne želi. Moramo razumeti da su sličnosti u spoljnoj politici između demokrata i republikanaca veće nego u njihovoj unutrašnjoj politici. Za nas je bitno da Tramp ima lični sukob sa vrednostima woke idologije ali ne možemo očekivati da napusti ideju unitarne BiH ili nezavisnog Kosova.

To su dva najveća uloga spoljne politike SAD u Evropi posle Drugog svetskog rata i svaka sumnja u njihovu ispravnost je neprihvatljiva za SAD. Tramp pokazuje neskriveni prezir prema briselskoj administraciji i ni malo ne okleva da ih ponizi kao i da Zapad može da ima samo jedan centar odlučivanja, a to je Vašington. Nevolja je što se mi vezujemo za EU pa se, kao sa onim nesretnim glasanjem u UN, svrstamo uz EU protiv Rusije, a i protiv SAD i Kine.

Kad pomenuste Kosovo, da li je sa ove vremenske distance bila greška sklanjanje barikada i bojkot izbora? Da li smo na taj način sever prepustili Kurtiju?

- Naša najveća greška je što mislimo da je nekom osim Srbima, Rusiji i Kini bitno šta se događa sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Uradili smo ono što smo mogli misleći da će to privući pažnju Zapada, a oni su mirno sačuvali vlast šiptarskih tzv. gradonačelnika sa tri odsto izašlih birača. Naša najveća greška je izmeštanje dijaloga o KiM iz UN i uvođenje EU u pitanje statusa naše južne pokrajine. EU vode lažovi koji već 13 godina nisu sproveli Briselski sporazum i koji rade na iseljavanju Srba sa KiM da na kraju i formiranje Zajednice srpskih opština u kojima neće biti Srba ne bi imalo nikakvog smisla.

Svojevremeno ste kao ministar odbrane praktično rehabilitovali ratne generale. Kako sada vidite ovaj obračun drugosrbijanaca sa Pavkovićem, kojem bi oni sudili u Srbiji?

- Sećam se prepune svečane sale Vojne akademije u kojoj 10 minuta stoje i aplaudiraju generalu Lazareviću načelnik Generalštaba general Diković sa Generalštabom, ministar odbrane, i kadeti svih godina. Lazarević stoji na bini i ne može da počne da govori što od našeg aplauza što od suza. Sa njim plaču i svi odlikovani generali u publici oni koji nisu suzu pustili kada su svojim rukama nosili mrtve drugove. I kada je napokon uspeo da progovori kaže general Lazarević "mislio sam da ću umreti a da se nikada u svoju vojsku vratiti neću" i opet aplauz do Košara. Generalu Lazareviću i ostalim ratnim komandantima nisu dopuštali ni da uđu u vojni klub, a ne da govore na akademiji. Da li bi bili srpska vojska da smo se odrekli Lazarevića, Delića, Pavkovića? Znate li da dok nisam postao ministar odbrane niko nije snimio ni zabeležio sećanja ratnih komandanata, umrli bi jedan po jedan, a mi ih ne bi- smo sačuvali za generacije koje dolaze. Kada smo na akademiju vratili ratne komandante pokrenuta je retko viđena hajka protiv mene sa zahtevom da budem smenjen sa mesta ministra odbrane. Predsednika su opsedali ambasadori sa za- htevima za moju smenu a i neki od njegovih najbližih savetnika, istih onih koji su glasali da u Briselu prihvatimo članstvo KiM u UN, što je tada sprečio predsednik, a i o tome je i sam govorio. E ti savetnici su histerično tražili da se zaustavi dovođenje ratnih komandanata na akademiju, a ja smenim za primer. Nije popustio, a nisam ni ja.