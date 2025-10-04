ESKALACIJA! IZBIO JE OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA Pljušte teške reči i uvrede: "Pa to je katastrofalan moralni pad..."
OPOZICIONI advokat Vladimir Todorić obrušio se na Mariniku Tepić potpredsednicu SSP-a zbog, kako kaže "katastrofalnog moralnog pada", što potvđuje da se vodi opšti skubom među blokaderima ko će biti glavni u jurišu na fotelje.
Naime, kako kaže Todorić izuzetno je "poštovao gđu Tepić ranije zbog njene hrabrosti i požrtvovanosti". Međutio, dodaje da sada "ne zna šta se desilo sa njom u međuvremenu, ali stvari koje je izgovorila su blago rečeno katastrofalni moralni pad".
On je naveo da su teze Marinike Tepić kako ih razume: Da su blokaderi preuzeli proteste koje je pokrenula opozicija, da blokade vodi Rusija i SPC, i da su blokaderski protesti nasilni i opasni a vlast policijom i Kobrama pokušava da spreči krvoproliće.
- Od ostatka opozicije se očekuje da se odrede prema ovim stavovima. Ne da ih relativizuju nego da se jasno i nedvosmisleno distanciraju - napisao je on.
Podsetimo, plenumaši su ranije ušli u otvoreni sukob sa đilasovcima – na meti uvreda Marinika Tepić, dok opoziciji poručuju da su samo „predstavnici interesnih grupa“.
Ranije je jedan od najvećih simpatizera blokadera Đorđe Vukadinović optužio plenumaše da su svojom sujetom upropastili sve planove opozicije da se dočepaju fotelja.
Ovo su samo od nekih primera sukoba koji bukti među blokaderima, sa samo jednim ciljem: ko će biti glavni u jurišu na fotelje.
