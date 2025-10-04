Politika

ESKALACIJA! IZBIO JE OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA Pljušte teške reči i uvrede: "Pa to je katastrofalan moralni pad..."

В.Н.

04. 10. 2025. u 11:31

OPOZICIONI advokat Vladimir Todorić obrušio se na Mariniku Tepić potpredsednicu SSP-a zbog, kako kaže "katastrofalnog moralnog pada", što potvđuje da se vodi opšti skubom među blokaderima ko će biti glavni u jurišu na fotelje.

ЕСКАЛАЦИЈА! ИЗБИО ЈЕ ОПШТИ РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА Пљуште тешке речи и увреде: Па то је катастрофалан морални пад...

Foto: printskrin

Naime, kako kaže Todorić  izuzetno je "poštovao gđu Tepić ranije zbog njene hrabrosti i požrtvovanosti". Međutio, dodaje da sada  "ne zna šta se desilo sa njom u međuvremenu, ali stvari koje je izgovorila su blago rečeno katastrofalni moralni pad". 

On je naveo da su teze Marinike Tepić kako ih razume: Da su blokaderi preuzeli proteste koje je pokrenula opozicija, da blokade vodi Rusija i SPC, i da su blokaderski protesti nasilni i opasni a vlast policijom i Kobrama pokušava da spreči krvoproliće.

- Od ostatka opozicije se očekuje da se odrede prema ovim stavovima. Ne da ih relativizuju nego da se jasno i nedvosmisleno distanciraju - napisao je on.

Podsetimo, plenumaši su ranije ušli u otvoreni sukob sa đilasovcima – na meti uvreda Marinika Tepić, dok opoziciji poručuju da su samo „predstavnici interesnih grupa“.

Ranije je jedan od najvećih simpatizera blokadera Đorđe Vukadinović optužio plenumaše da su svojom sujetom upropastili sve planove opozicije da se dočepaju fotelja.

Ovo su samo od nekih primera sukoba koji bukti među blokaderima, sa samo jednim ciljem: ko će biti glavni u jurišu na fotelje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GOLEADA NA STAMFORD BRIDŽU: Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu

GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu