MOĆAN VIDEO - "SOKO" "LETI" OD BEOGRADA DO SUBOTICE Vučić: Nastavićemo da gradimo našu jedinu i najlepšu Srbiju
PREDSEDNIK Srbije prisustvovao je otvaranju brze pruge Beograd - Subotica.
On se tim povodom obratio građanima:
Ja sam drago građani Subotice ponosan na to, što mi danas ovde, svi zajedno, vi pre svega, stvarate istoriju. Za samo nekoliko meseci, od marta meseca, odavce do Budimpešte stizaćete za sat i tridest pet minuta. Odavde do Beograda za sat i 10 minuta. Voz će značiti i dalji dolazak investitora. Donosi brži ekonomski napredak, one koji će da ulažu u fabrike, ali i nove velelepne hotele. Nastavićemo da gradimo Suboticu, nastavićemo da gradimo i sever Bačke, i čitav sever Srbije, čitavu Vojvodinu, i čitavu našu najčepšu i jedinu Srbiju.
