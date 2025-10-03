Politika

RAT IZMEĐU BLOKADERA: Plenumaši udarili na đilasovce, izvređali Mariniku Tepić (FOTO)

Novosti online

03. 10. 2025. u 16:03

BLOKADERI plenumaši ušli su u potpuni rat s đilasovcima.

РАТ ИЗМЕЂУ БЛОКАДЕРА: Пленумаши ударили на ђиласовце, извређали Маринику Тепић (ФОТО)

Foto: Printskrin

Oni su izvređali Mariniku Tepić, a opoziciji su poručili da su predstavnici interesnih grupa.

Foto: Printskrin Iks

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?! Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)

"JE LI, BRE, KOLIKO TI IMAŠ GODINA?!" Hamad Međedović napustio meč sa najbezobraznijim teniserom na svetu! (VIDEO)