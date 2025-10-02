Politika

"BORKO SE SAV PRETVORIO U UVO" Brnabić odgovorila Stefanoviću: Sada mu je najveći domet da gleda kroz špijunku i tračari po tviteru

В.Н.

02. 10. 2025. u 19:46

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnoviju izjavu potpredsednika SSP Borka Stefanovića.

БОРКО СЕ САВ ПРЕТВОРИО У УВО Брнабић одговорила Стефановићу: Сада му је највећи домет да гледа кроз шпијунку и трачари по твитеру

Foto: Tanjug

- Borko se sav pretvorio u uvo. Te je tako čuo i da Aleksandar Vučić nije pozvan na večernji prijem kod Trampa. A čuo je i da je Aleksandar Vučić izolovan i da niko više ne želi da razgovara sa njim. Čuo je i da je SNS na pragu izbacivanja iz EPP. Čak se Borko jednom i iz Brisela javio i rekao da je čuo da je počela međunarodna istraga o izborima u Srbiji… Čuo je Borko sve što mu se snilo, samo što svaki put mora da se probudi i suoči se sa realnošću. A realnost je da je Aleksandar Vučić cenjen i poštovan. A poštuju ga, između ostalog, upravo zato što ima politiku i što se ne plaši da čuva, i da se bori, za interese Srbije. Poštuje druge, ali traži i poštovanje za Srbiju. Za razliku od Borka čiji je najveći domet bio da moli po ambasadama za pomoć da pobede na izborima. A sada mu je najveći domet da gleda kroz špijunku i tračari na tviteru - izjavila je Brnabić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (23)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)

ŠEŠELj O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)