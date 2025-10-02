"BORKO SE SAV PRETVORIO U UVO" Brnabić odgovorila Stefanoviću: Sada mu je najveći domet da gleda kroz špijunku i tračari po tviteru
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnoviju izjavu potpredsednika SSP Borka Stefanovića.
- Borko se sav pretvorio u uvo. Te je tako čuo i da Aleksandar Vučić nije pozvan na večernji prijem kod Trampa. A čuo je i da je Aleksandar Vučić izolovan i da niko više ne želi da razgovara sa njim. Čuo je i da je SNS na pragu izbacivanja iz EPP. Čak se Borko jednom i iz Brisela javio i rekao da je čuo da je počela međunarodna istraga o izborima u Srbiji… Čuo je Borko sve što mu se snilo, samo što svaki put mora da se probudi i suoči se sa realnošću. A realnost je da je Aleksandar Vučić cenjen i poštovan. A poštuju ga, između ostalog, upravo zato što ima politiku i što se ne plaši da čuva, i da se bori, za interese Srbije. Poštuje druge, ali traži i poštovanje za Srbiju. Za razliku od Borka čiji je najveći domet bio da moli po ambasadama za pomoć da pobede na izborima. A sada mu je najveći domet da gleda kroz špijunku i tračari na tviteru - izjavila je Brnabić
Preporučujemo
TRAMP, VUČIĆ I VEČERA: Jovanov ismejao novi "biser" Borka Stefanovića
02. 10. 2025. u 16:12
BRNABIĆ O NAPADU NA PROSTORIJE CDU: Ista mržnja, ista matrica ponašanja
01. 10. 2025. u 15:49
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (23)