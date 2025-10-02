CZDS PRAVO U METU: Srbija čeka povratak svojih heroja!
PETOOKTOBARSKOM revolucijom i dolaskom DOS-a na vlast 2000. godine, kompletno vojno i političko rukovodstvo Srbije i Republike Srpske izručeno je Haškom tribunalu.
-Osim izdaje vitalnih srpskih nacionalnih i državnih interesa, pripadnici DOS-a izručili su sudu stvorenom za osudu Srba i Srbije sve političare i generale koji su branili naš narod u građanskom ratu devedesetih i agresiji NATO alijanse- ističe CZDS.
-Dolaskom na vlast Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića, dotadašnja paradigma izdaje menja se iz korena, a generali i srpski rodoljubi jedan po jedan se vraćaju u svoju otadžbinu iz haškog kazamata. Čekamo povratak preostalih srpskih vitezova.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
