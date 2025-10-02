CZDS PRAVO U METU: Srbija čeka povratak svojih heroja!

PETOOKTOBARSKOM revolucijom i dolaskom DOS-a na vlast 2000. godine, kompletno vojno i političko rukovodstvo Srbije i Republike Srpske izručeno je Haškom tribunalu.

-Osim izdaje vitalnih srpskih nacionalnih i državnih interesa, pripadnici DOS-a izručili su sudu stvorenom za osudu Srba i Srbije sve političare i generale koji su branili naš narod u građanskom ratu devedesetih i agresiji NATO alijanse- ističe CZDS.

-Dolaskom na vlast Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića, dotadašnja paradigma izdaje menja se iz korena, a generali i srpski rodoljubi jedan po jedan se vraćaju u svoju otadžbinu iz haškog kazamata. Čekamo povratak preostalih srpskih vitezova.