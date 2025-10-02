VUČIĆ POTVRDIO PISANJE "NOVOSTI" OKO NIS-A: Veća je tu igra u pitanju od finansija, plašim se da će stvari biti mnogo gore
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Kopenhagena gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice.
Na pitanje da prokomentariše pisanje "Novosti" o ruskom rešenju za prevazilaženje sankcija NIS-u, Vučić kaže da to jeste tačno i da je pitanje hoće li Amerikanci to da prihvate.
- Ja nisam siguran u to, a nadam se da hoće. Ne mislim da Amerikanci traže finansijski interes, mislim da je veća igra u pitanju. Voleo bih da grešim i da su Rusi pronašli čarobnu formulu i da taj problem ršee. A da li verujem u to i da li sam siguran, nažalost plašim se da moj nos dobro prepoznaje teške situacije. Ne bih nikada ni govorio narodu o teškoj situaciji, plašim se da će stvari biti mnogo gored od toga - kaže Vučić.
Podsetimo, kako su "Novosti" pisale, vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) - ruski "Gasprom" i ostale njegove firme ćerke podnele su zahtev Sjedinjenim Američkim Državama za delistiranje sa "crne liste" Kancelarije OFAK tamošnjeg Ministarstva finansija.
Kako "Novosti" saznaju, uz zahtev je stigla i poslovna ponuda, koja bi trebalo da odobrovolji Amerikance da obrišu NIS sa spiska sankcionisanih preduzeća. Jedna od ponuđenih opcija je i da u budućnosti naša rafinerija kupuje i obrađuje samo američku naftu. Ovo je samo deo ponude, a ostalji detalji ljubomorno se čuvaju u centrali moćne ruske energetske kompanije.
Da li će to biti dovoljno da se NIS potpuno ukloni sa liste prokazanih kompanija ili će rezultat biti dodatno i vremenski duže odlaganje njihove pripreme saznaćemo do 8. oktobra, kada ističe rok poslednjeg odlaganja. Do tada ćemo sa strepnjom gledati put Vašingtona. U međuvremenu NIS, kako "Novosti" saznaju radi i na najgorem scenariju - primeni sankcija.
