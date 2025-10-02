ZAHAROVA: Pomoći ćemo Srbiji i bratskom srpskom narodu u jačanju odbrambenih sposobnosti

RUSIJA je spremna da i ubuduće pruža bratskom srpskom narodu neophodnu podršku u jačanju odbrambenih sposobnosti, istakla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na brifingu.

Foto: Profimedia/ilustracija

Komentarišući, održavanje vojne parade "Snaga jedinstva" 20. septembra u Beogradu, istakla je da Moskva to doživljava kao potvrdu odlučnosti i sposobnosti Srbije da brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet i kao izraz njene doslednosti u očuvanju vojne neutralnosti.

- Očekujemo nastavak saradnje sa Srbijom u duhu strateškog partnerstva punog poverenja. Rusija je spremna da i ubuduće pruža prijateljskom srpskom narodu neophodnu podršku u jačanju odbrambenih mogućnosti - poručila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rusije.