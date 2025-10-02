"SIKTER VJOSA" Petković: Sada im smeta i natpis Kosovska Mitrovica na ćirilici - ne još dugo

UMESTO ćiriličnog natpisa "Volim Kosovsku Mitrovicu", koji je jutros uklonjen iz severnog dela tog grada, danas je postavljen novi, na kojem piše samo "Mitrovica", a povodom toga na mreži X se oglasio direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Foto printskrin Instagram/petarpetkovic.kim

- Sikter Vjosa! Proterivanje i upucavanje Srba, politička hapšenja, skrnavljenje srpskih grobova, militarizacija severa, lažni gradonačelnici, institucionalno nasilje, progon SL, zabrana srpskih simbola - lice je Vjose i Kurtija! Sada im smeta i natpis KM na ćirilici! Ne još dugo - objavio je Petković na mreži X.



Sikter Vjosa! Proterivanje i upucavanje Srba, politička hapšenja, skrnavljenje srpskih grobova, militarizacija severa, lažni gradonačelnici, institucionalno nasilje, progon SL, zabrana srpskih simbola - lice je Vjose i Kurtija! Sada im smeta i natpis KM na ćirilici! Ne još dugo! https://t.co/CK6pIaQJJS — Petar Petković (@PetkovicPetar) October 2, 2025

Podsetimo, umesto ćiriličnog natpisa "Volim Kosovsku Mitrovicu", koji je jutros uklonjen iz severnog dela tog grada, danas je postavljen novi, na kojem piše samo "Mitrovica", uz srce zelene boje.

Slova na uklonjenom natpisu, koji je stajao na raskrsnici ulica Kralja Petra prvog i Knjaza Miloša, u dužini od 17 metara, bila su ćirilična i svetleća.

Pored natpisa "Mitrovica", na novom znaku vidljivo je i srce, koje je sada zelene boje, umesto crvene, kakvo je do danas bilo.