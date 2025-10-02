PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na 7. Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

Vučić se sastao sa Ruteom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, tokom sedmog Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

- Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Markom Ruteom o svim važnim pitanjima aktuelnog bezbednosnog i geopolitičkog konteksta Evrope i kriznih regiona u kojima i dalje traju sukobi. Posebno smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira u složenim okolnostima u kojima živi srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji - napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić sa premijerom Portugalije Montenegrom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Vlade Republike Portugalije Luisom Montenegrom, tokom sedmog Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

- Sa premijerom Luisom Montenegrom o ključnim temama ovogodišnjeg Samita, kao i o očuvanju mira i stabilnosti na evropskom kontinentu, energetskoj bezbednosti i boljem povezivanju regiona. Razmenili smo stavove o jačanju saradnje u oblasti sajber-bezbednosti i zaštite kritične infrastrukture, kao i o izazovima migracija i potrebi bolje koordinacije naših službi u okviru evropskih formata. Posebnu pažnju posvetili smo bilateralnim odnosima Srbije i Portugalije. Istakao sam da vidimo prostor za intenziviranje političkog dijaloga i jačanje ekonomske saradnje. Uveren sam da ćemo zajedničkim naporima doprineti dodatnom produbljivanju partnerstva Srbije i Portugalije. Srbija ostaje pouzdan partner svima koji se zakažu za mir, prosperitet i bolji život svih građana Evrope - napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić sa Mercom

Predsednik Vučić sastao se sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

- Konstruktivan i vrlo sadržajan sastanak sa @bundeskanzler Fridrihom Mercom, na kojem smo razgovarali o ključnim pravcima naših bilateralnih odnosa, ekonomske saradnje i regionalne stabilnosti.

Razmenili smo mišljenja i o glavnim tačkama agende Samita Evropske političke zajednice i razmotrili prioritetne teme kao što je intenziviranje dijaloga i diplomatskih napora svih važnih aktera na međunarodnoj političkoj sceni u cilju nalaženja održivih rešenja za aktuelne izazove.

Naglasio sam da Srbija izuzetno ceni saradnju sa Nemačkom, uz opredeljenje za otvoren dijalog i zajedničke projekte koji stvaraju realne koristi za građane obe zemlje. Ponovio sam da jedinstven pristup i uzajamna podrška mogu dodatno da osnaže stabilnost regiona i ubrzaju neophodne reforme.

Istakao sam da Srbija ostaje posvećena nastavku jačanja saradnje sa Nemačkom, kao i konkretnim koracima koje ćemo preduzeti kako bismo unapredili naše partnerstvo - objavio je predsednik na Instagramu.

Vučić: Potvrdili smo posvećenost dijalogu, miru i stabilnosti

- Na samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu potvrdili smo posvećenost dijalogu, miru i stabilnosti.

- Verujem da će ovaj Samit doneti novu dinamiku u regionalnoj saradnji i da će još snažnije da utemelji mesto Srbije u mreži evropskih inicijativa koje donose opipljivu korist našim građanima - naisao je Vučić na Instagramu.

"Danas očekujem važne sastanke"

Zahvalan sam predsednici Vlade Kraljevine Danske Mete Frederiksen na srdačnom dočeku i prilici da u njenoj gostoljubivoj zemlji predstavljam našu Srbiju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, po dolasku na 7. samit Evropske političke zajednice koji se održava u Kopenhagenu.

- Danas očekujem važne sastanke. Osim važnih tačaka agende poput inicijative u borbi protiv narkotika koje su podneli premijerka Italije Đorđa Meloni i predsednik Francuske Emanuel Makron, imaćemo i izuzetno važne bilateralne susrete sa nemačkim kancelarom Mercom, generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, portugalskim premijerom Montenegrom, kao i još mnogo važnih sastanaka, a onda se vraćamo u Srbiju da rešavamo probleme oko NIS-a - kazao je Vučić.