uživoVUČIĆ NA SAMITU EPZ U KOPENHAGENU Predsednik sa šefom NATO-a o Kosovu i Metohiji, regionu i ostalim temama (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na 7. Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.
Vučić se sastao sa Ruteom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, tokom sedmog Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.
- Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Markom Ruteom o svim važnim pitanjima aktuelnog bezbednosnog i geopolitičkog konteksta Evrope i kriznih regiona u kojima i dalje traju sukobi. Posebno smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju stabilnosti i mira u složenim okolnostima u kojima živi srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji - napisao je Vučić na Instagramu.
Vučić sa premijerom Portugalije Montenegrom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Vlade Republike Portugalije Luisom Montenegrom, tokom sedmog Samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.
- Sa premijerom Luisom Montenegrom o ključnim temama ovogodišnjeg Samita, kao i o očuvanju mira i stabilnosti na evropskom kontinentu, energetskoj bezbednosti i boljem povezivanju regiona. Razmenili smo stavove o jačanju saradnje u oblasti sajber-bezbednosti i zaštite kritične infrastrukture, kao i o izazovima migracija i potrebi bolje koordinacije naših službi u okviru evropskih formata. Posebnu pažnju posvetili smo bilateralnim odnosima Srbije i Portugalije. Istakao sam da vidimo prostor za intenziviranje političkog dijaloga i jačanje ekonomske saradnje. Uveren sam da ćemo zajedničkim naporima doprineti dodatnom produbljivanju partnerstva Srbije i Portugalije. Srbija ostaje pouzdan partner svima koji se zakažu za mir, prosperitet i bolji život svih građana Evrope - napisao je Vučić na Instagramu.
Vučić sa Mercom
Predsednik Vučić sastao se sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.
- Konstruktivan i vrlo sadržajan sastanak sa @bundeskanzler Fridrihom Mercom, na kojem smo razgovarali o ključnim pravcima naših bilateralnih odnosa, ekonomske saradnje i regionalne stabilnosti.
Razmenili smo mišljenja i o glavnim tačkama agende Samita Evropske političke zajednice i razmotrili prioritetne teme kao što je intenziviranje dijaloga i diplomatskih napora svih važnih aktera na međunarodnoj političkoj sceni u cilju nalaženja održivih rešenja za aktuelne izazove.
Naglasio sam da Srbija izuzetno ceni saradnju sa Nemačkom, uz opredeljenje za otvoren dijalog i zajedničke projekte koji stvaraju realne koristi za građane obe zemlje. Ponovio sam da jedinstven pristup i uzajamna podrška mogu dodatno da osnaže stabilnost regiona i ubrzaju neophodne reforme.
Istakao sam da Srbija ostaje posvećena nastavku jačanja saradnje sa Nemačkom, kao i konkretnim koracima koje ćemo preduzeti kako bismo unapredili naše partnerstvo - objavio je predsednik na Instagramu.
Vučić: Potvrdili smo posvećenost dijalogu, miru i stabilnosti
- Na samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu potvrdili smo posvećenost dijalogu, miru i stabilnosti.
- Verujem da će ovaj Samit doneti novu dinamiku u regionalnoj saradnji i da će još snažnije da utemelji mesto Srbije u mreži evropskih inicijativa koje donose opipljivu korist našim građanima - naisao je Vučić na Instagramu.
"Danas očekujem važne sastanke"
Zahvalan sam predsednici Vlade Kraljevine Danske Mete Frederiksen na srdačnom dočeku i prilici da u njenoj gostoljubivoj zemlji predstavljam našu Srbiju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, po dolasku na 7. samit Evropske političke zajednice koji se održava u Kopenhagenu.
- Danas očekujem važne sastanke. Osim važnih tačaka agende poput inicijative u borbi protiv narkotika koje su podneli premijerka Italije Đorđa Meloni i predsednik Francuske Emanuel Makron, imaćemo i izuzetno važne bilateralne susrete sa nemačkim kancelarom Mercom, generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, portugalskim premijerom Montenegrom, kao i još mnogo važnih sastanaka, a onda se vraćamo u Srbiju da rešavamo probleme oko NIS-a - kazao je Vučić.
Preporučujemo
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (30)