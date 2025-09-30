"ZAHVALIO SAM DANSKOJ NA DOSLEDNOJ PODRŠCI KOJU PRUŽA SRBIJI": Vučić sa ambasadorkom Daler Kardel

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je ambasadorku Kraljevine Danske Pernil Daler Kardel.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Dobar i srdačan sastanak sa ambasadorkom Pernil Daler Kardel na kojem smo razmotrili ključna pitanja naših bilateralnih i ekonomskih odnosa, kao i načine na koji možemo da unapredimo saradnju u oblastima od obostranog interesa.

Zahvalio sam Kraljevini Danskoj na doslednoj podršci koju pruža Srbiji na EU putu i naglasio posvećenost naše zemlje daljem intenziviranju odnosa između naše dve zemlje.

Jedna od tema bio je i predstojeći 7. Samit Evropske političke zajednice koji će se održati u Kopenhagenu i koji će otvoriti nove mogućnosti za razmenu mišljenja i jačanje međusobnog poverenja i razumevanja.

Istakao sam da su pred nama važni koraci koje možemo zajedno da preduzmemo u cilju snaženja dijaloga i boljeg povezivanja, kao i očuvanja regionalne stabilnosti i napretka cele Evrope - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

