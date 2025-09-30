"ZAHVALIO SAM DANSKOJ NA DOSLEDNOJ PODRŠCI KOJU PRUŽA SRBIJI": Vučić sa ambasadorkom Daler Kardel
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je ambasadorku Kraljevine Danske Pernil Daler Kardel.
- Dobar i srdačan sastanak sa ambasadorkom Pernil Daler Kardel na kojem smo razmotrili ključna pitanja naših bilateralnih i ekonomskih odnosa, kao i načine na koji možemo da unapredimo saradnju u oblastima od obostranog interesa.
Zahvalio sam Kraljevini Danskoj na doslednoj podršci koju pruža Srbiji na EU putu i naglasio posvećenost naše zemlje daljem intenziviranju odnosa između naše dve zemlje.
Jedna od tema bio je i predstojeći 7. Samit Evropske političke zajednice koji će se održati u Kopenhagenu i koji će otvoriti nove mogućnosti za razmenu mišljenja i jačanje međusobnog poverenja i razumevanja.
Istakao sam da su pred nama važni koraci koje možemo zajedno da preduzmemo u cilju snaženja dijaloga i boljeg povezivanja, kao i očuvanja regionalne stabilnosti i napretka cele Evrope - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)