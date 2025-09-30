Politika

"ZAHVALIO SAM DANSKOJ NA DOSLEDNOJ PODRŠCI KOJU PRUŽA SRBIJI": Vučić sa ambasadorkom Daler Kardel

В. Н.

30. 09. 2025. u 12:04

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je ambasadorku Kraljevine Danske Pernil Daler Kardel.

ЗАХВАЛИО САМ ДАНСКОЈ НА ДОСЛЕДНОЈ ПОДРШЦИ КОЈУ ПРУЖА СРБИЈИ: Вучић са амбасадорком Далер Кардел

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Dobar i srdačan sastanak sa ambasadorkom Pernil Daler Kardel na kojem smo razmotrili ključna pitanja naših bilateralnih i ekonomskih odnosa, kao i načine na koji možemo da unapredimo saradnju u oblastima od obostranog interesa. 

Zahvalio sam Kraljevini Danskoj na doslednoj podršci koju pruža Srbiji na EU putu i naglasio posvećenost naše zemlje daljem intenziviranju odnosa između naše dve zemlje. 

Jedna od tema bio je i predstojeći 7. Samit Evropske političke zajednice koji će se održati u Kopenhagenu i koji će otvoriti nove mogućnosti za razmenu mišljenja i jačanje međusobnog poverenja i razumevanja. 

Istakao sam da su pred nama važni koraci koje možemo zajedno da preduzmemo u cilju snaženja dijaloga i boljeg povezivanja, kao i očuvanja regionalne stabilnosti i napretka cele Evrope - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu