MOĆNA PORUKA SLOBODNIH GRAĐANA: Tražimo smenu rukovodstva RTS! Nije srpski ćutati (VIDEO)

28. 09. 2025. u 20:07

GRAĐANI su se danas okupili ispred RTS.

МОЋНА ПОРУКА СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА: Тражимо смену руководства РТС! Није српски ћутати (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Oni su poručili da traže smenu rukovodstva RTS i da "nije srpski ćutati".

