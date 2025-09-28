SREĆAN PUT, GENERALE! Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta za Srbiju

PRE nego što će poleteti iz Finske ka Srbiji, general Nebojša Pavković primio je važan poziv, od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Tanjug

Predsednik Vučić pozvao je generala Nebojšu Pavkovića pre nego što je poleteo za Srbiju i poželeo mu srećan put.

Kako saznaje Informer, oni su razgovarali neko vreme.