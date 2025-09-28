Politika

SREĆAN PUT, GENERALE! Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta za Srbiju

В.Н.

28. 09. 2025. u 15:20

PRE nego što će poleteti iz Finske ka Srbiji, general Nebojša Pavković primio je važan poziv, od predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

СРЕЋАН ПУТ, ГЕНЕРАЛЕ! Вучић позвао Небојшу Павковића уочи лета за Србију

Foto: Tanjug

Predsednik Vučić pozvao je generala Nebojšu Pavkovića pre nego što je poleteo za Srbiju i poželeo mu srećan put.

Kako saznaje Informer, oni su razgovarali neko vreme.

