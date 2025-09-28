VUČIĆ U INTERVJUU ZA FAZ: Ne verujem da BND finansira proteste, čudno što su im lideri nemački stipendisti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervjuu za Frankfurter algemajne cajtung (FAZ) da ne veruje da studente u blokadi finansira nemačka služba spoljne bezbednosti (BND), ali da je sumnjivo to što su njihovi lideri stipendisti nemačke države.

- Nemam dokaze za to. Ali mi je čudno što su studenti koji vode organizaciju ovih protesta, najvažniji lideri, ranije dobijali stipendije i finansijsku podršku od nemačke države - rekao je on.

Vučić je naglasio da nikada nije izjavio da su protesti u Srbiji u potpunosti organizovani spolja, već da su najvećim delom finansirani iz inostranstva. Naveo je da su mnogi od ljudi koji učestvuju u protestima u Srbiji pristojni ljudi koje zavaravaju razni izvori, kao i da svi oni imaju svoje političke stavove, koje on poštuje.

- Naučili su me lekciju o mnogim stvarima. Razumeo sam poruku. Ne onu plaćenih profesionalnih demonstranata, već onu pristojnih demonstranata - dodao je.

Naveo je da dokaze da su nemačke političke fondacije finansirale proteste u Srbiji još 2023. godine nije predstavio javno jer nije želeo da zaoštri odnose Srbije i Nemačke. Kako dodaje, dokaze o tome, koje još ima, predstavio je odgovornima. Odgovarajući na pitanje o eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima on je rekao da će izbori biti održani 2026. godine.

- Verovatno krajem godine, možda i ranije. Ali prvo, moramo da završimo pripreme za Ekspo 2027 u Beogradu - rekao je Vučić.

FAZ je intervju sa predsednikom Vučićem radio zbog njegovog nezadovoljstva člankom pod naslovom "Lažni prijatelji" o njegovom odnosu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, objavljenom pre dve nedelje.

Vučić je rekao da je čitav pristup tom članku bio pogrešan jer, kako je istakao, nepravedno govoriti o "lažnim prijateljima" samo zbog jednog pitanja, a zatim to tumačiti na način koji ne odražava istinu. Naveo je da veruje u prijateljstvo i lojalnost, ali da takođe čvrsto veruje i u interese država koji su, kako je dodao, temelj međunarodnog poretka.

Vučić je istakao da Srbija pokušava da održi dobre odnose sa Rusijom i da će nastaviti to da radi, ali da ne podržava kršenje međunarodnog prava i poretka.

- Nikada nismo rekli da podržavamo invaziju trupa na druge teritorije. Uvek smo podržavali i nastavićemo da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine - naglasio je.

Vučić je rekao i da potezi ruske strane nisu uvek bili u korist vlasti u Srbiji i kritikovao FAZ što o tome nije pisao.

- Ako vam odgovara i uklapa se u vaše ideje, onda prihvatate nešto, ali ako se ne uklapa, onda vas istina ne zanima. Kada je ruska obaveštajna služba nedavno mene i Srbiju dva puta najgrublje vređala, niste o tome ništa pisali. Ruska služba SVR je tvrdila da prodajemo municiju Ukrajini. Ja sam politički veteran, razumem jezik takvih saopštenja. To je bez sumnje bila najuvredljivija izjava protiv Srbije koju sam ikada video - naveo je Vučić.

