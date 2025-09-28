KO SU BLOKADERI TERORISTI KOJI SU OSKRNAVILI PETROVARADINSKU TVRĐAVU? Srđan Kovačević predvodio grupu crnokapuljaša!
NOVOSADSKI blokaderi i Zboraši, Mihajlo Šinković i Veroljub Naumović, zajedno sa Srđanom Kovačevićem advokatom-blokaderom, koji je ujedno i organizator blokada u Novom Sadu, predvodili su grupu huligana blokadera, koji su odeveni u crno skrnavili simbol Novog Sada, Petrovaradinsku tvrđavu.
Naime, pomenuta grupa je koristila šablone i farbu za ispisivanje svojih blokaderskih poruka, a prilikom dolaska na tvrđavu, istakli su transparent na engleskom jeziku, verovatno sa ciljem da se dodvore svojim sponzorima.
Već se pisalo o advokatu-blokaderu Srđanu Kovačeviću i više o njegovim biznis kombinacijama sa Goranom Ješićem, možete da pročitate na sledećem linku.
Ko su Mihajlo Šinković i Veroljub Naumović?
Mihajlo Šinković je rođen u Subotici, a nakon bezuspešnog studiranja veterine i medicine, svoju smisao je prvobitno pronašao u terapijama plutanja, a zatim i u blokadama i maltretiranju građana Republike Srbije.
Sa druge strane, Veroljub Neumović se istakao skidanjem zastave Republike Srbije.
Ovaj asistent sa Akademije umetnosti tereti se da je narušavao javni red i mir tokom blokaderskog skupa 2. juna, kada je ispred prostorija Srpske napredne stranke, skidao državnu zastavu Republike Srbije, dok su drugi blokaderi gađali i uništavali tuđu imovinu.
nsuzivo.rs
