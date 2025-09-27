RTS POLITIČKI ZLOUPOTREBLJAVA DECU: Skandal neviđenih razmera
RTS, koju svi građani Srbije plaćaju, politički zloupotrebljava decu.
Kako se može videti u snimku koji je isečak emisije za decu "Važne stvari", oni koriste decu za slanje političkih poruka.
Na naizgled suptilan način tokom emisije razgovaraju sa jednim dečakom o blokadama, time šaljući poruke svojim ciljnim grupama.
RTS sramno gura decu u epicentar političke borbe i dovodi ih u situaciju da učestvuju u događajima koje ne razumeju, ili koji nisu u skladu sa njihovim uzrastom.
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)