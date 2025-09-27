RTS POLITIČKI ZLOUPOTREBLJAVA DECU: Skandal neviđenih razmera

RTS, koju svi građani Srbije plaćaju, politički zloupotrebljava decu.

Foto: Printskrin RTS

Kako se može videti u snimku koji je isečak emisije za decu "Važne stvari", oni koriste decu za slanje političkih poruka.

Na naizgled suptilan način tokom emisije razgovaraju sa jednim dečakom o blokadama, time šaljući poruke svojim ciljnim grupama.

RTS sramno gura decu u epicentar političke borbe i dovodi ih u situaciju da učestvuju u događajima koje ne razumeju, ili koji nisu u skladu sa njihovim uzrastom.