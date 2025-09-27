Politika

"BLOKADERI SU IMALI PLAN DA UBIJU MENE, MOG SINA I SABORCE" Vučević: Da nije onaj hrabri zastavnik ispalio metak ta rulja bi nas zapalila

Novosti online

27. 09. 2025. u 19:24

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević siguran je, kako je napisao na Instagramu, da su blokaderi 13. avgusta imali plan da, kako je rekao, ubiju i njega i njegovog sina i saborce.

БЛОКАДЕРИ СУ ИМАЛИ ПЛАН ДА УБИЈУ МЕНЕ, МОГ СИНА И САБОРЦЕ Вучевић: Да није онај храбри заставник испалио метак та руља би нас запалила

Foto: Printskrin/TV Pink

-Želeli su da nas žive zapale kao u Odesi ili da nas kao Gadafija vuku po gradu kao trofej. Najviše me je razočaralo vređanje hrabrih i čestitih pripadnika Kobri koji predstavljaju najplemenitije srpske sinove - rekao je Vučević.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UTICAJNA I USPEŠNA: Ovo je majka Mirke Vasiljević - radi veoma odgovoran posao

UTICAJNA I USPEŠNA: Ovo je majka Mirke Vasiljević - radi veoma odgovoran posao