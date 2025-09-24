VUČIĆ PORUČIO CELOM SVETU IZ NJUJORKA: Kosovo i Metohija su neraskidivi deo Srbije!

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: Youtube/Printscreen

Istakao je da će Srbija biti postojan sagovornik pristipa jer su jedini put ka miru i stabilnosti i da nikome nećemo dozvoliti da ugrozi našu zemlju i našu slobodu.

- Kosovo i Metohija su neraskidivi deo Srbije. Za nas Srbe to nije samo teritorija, već kolevka naše duhovnosti i vekovnog postojanja - naveo je on.

Ukazao je i na svakodnevno uskraćivanje osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji.

- Uvažene kolege, pored mnogih drugih država članica, posebno onih koje ne pripadaju među velike sile, Srbija želi da ukaže na važnost i na poštovanje fundamentalnih principa i pravila poveljnih nacija. Možda treba svejedno ponoviti ono na što smo se obavezali pre osam decenija, principi i pravila važe za sve države, male i velike, za sve političke sile. Sa osećajem dubokog ponosa, moja zemlja nastavlja da se obavezuje na stalnu implementaciju međunarodnih normi, bez obzira na činjenicu da se prema njoj ne postupa pravično. Više puta Srbija se obavezala da će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih država članica. Posledice tih akcija, oni koji se smatraju nedodirljivim u to vreme, danas se osećaju isto tako. I ako mi poštujemo globalne sile, imali smo, mi i dalje poštujemo principe međunarodnog prava, uvereni smo da se moraju poštovati u svakoj situaciji bez izuzetka i selektivnosti. To može i naša upornost u definisanju međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da se zalaže za te principe, jer je poštovanje tih prava jedini garant mira i stabilnosti. Ovom prilikom je najbolje da se ponovi da moja zemlja nikada neće zaboraviti svoju istoriju, svoj narod, svoje svetinje. Kosovo i Metohija su neodvojivi deo Srbije, glavni stup njenog identiteta, kulture i duhovne baštine. Za nas, Srbe, ne radi se samo o parčetu zemlje, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja više vekova unazad. Mi se brinemo ne iz moralnih istorijskih razloga, već i ljudskih. Moram da savetujem, da vam govorim o dramatičnim okolnostima u kojima žive Srbi na Kosovu svakoga dana. Njima uskraćuju osnovna ljudska prava na život, slobodu kretanja, na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pristup zaposlenju i imovini. Žive u izolaciji, osnovna hrana i lekovi, vladaju nesuglasice, deca rastu u neizvesnosti i strahu, njihova situacija nije samo lokalna, već dodiruje savest čitave međunarodne zajednice i predstavlja test spremnosti da pomaže bespomoćnima. Ukoliko se prihvati nasilje koje Srbi trpe, onda to nije dobro. Srbi doživljaju fizičke napade, zastrašivanje, nezakonite hapšenja, konfiskaciju imovine, jezička prava, prava na školovanje i na kulturno izražavanje su ograničena. Srbi su često diskriminisani, što im čini život težim, jer im uskraćuju osnovne usluge, oporezuju ih preko svake mere. Cilj je da se stvori pritisak, strah i samim tim da se promeni demografska slika i da se Srbi primoraju da pobegnu sa Kosovske Metohije. Samim tim, Srbija poziva međunarodnu zajednicu da preduzme konkretne mere da zaustavi nasilje kako bi se obezbedila bezbednost i prava svih naroda na Kosovskoj Metohiji. Nije dovoljna empatija, trebaju nam mehanizmi zaštite - kazao je Vučić.