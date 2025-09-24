Politika

DVE GODINE OD KADA SU U BANJSKOJ UBIJENI SRPSKI HEROJI: Rodbina (VIDEO)

Dragana ZEČEVIĆ

24. 09. 2025. u 11:35

ČLANOVI porodice, rodbina i prijatelji položili su jutros cveće i zapalili sveće na mestu ubistva Stefana Nedeljkovića iz Zvečana, jednog od trojice Srba ubijenih pre dve godine u sukobu sa tzv. kosovskom policijom u Banjskoj na severu KiM.

foto d.z.

I dok je deo uže porodice obišao njegov grob u Vrnjačkoj Banji, gde je sahranjen Nedeljković, porodice su obišle i grobove Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića iz Leposavića.

