"NEMA TE SILE KOJA MOŽE DA SLOMI SRBIJU..." Moćna Vučićeva poruka na Instagramu (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2025. u 19:38

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.

Foto: Instagram/avucic

"Kada smo ujedinjeni, nema te sile koja može da slomi Srbiju", navedeno je u poruci uz prizore zabeležene na velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" koja je održana u subotu u Beogradu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

