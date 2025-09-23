"NEMA TE SILE KOJA MOŽE DA SLOMI SRBIJU..." Moćna Vučićeva poruka na Instagramu (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.
"Kada smo ujedinjeni, nema te sile koja može da slomi Srbiju", navedeno je u poruci uz prizore zabeležene na velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" koja je održana u subotu u Beogradu.
