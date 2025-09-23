Politika

SRAMOTA: Šolakovi mediji hteli su da optuže Vučića za sukob kavačkog i škaljarskog klana (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2025. u 14:04

ŠOLAKOVI mediji hteli su da optuže predsednika Srbije Aleksandra Vučića za sukob kavačkog i škaljarskog klana.

СРАМОТА: Шолакови медији хтели су да оптуже Вучића за сукоб кавачког и шкаљарског клана (ФОТО)

Foto: Printskrin

Juče su Šolakovi mediji, u svom ludilu hteli da optuže predsednika Srbije Aleksandra Vučića za sukob kavačkog i škaljarskog klana. Danas ih je čak i Krik objavio!

Foto: Printskrin

