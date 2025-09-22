Politika

SKANDAL, DEKANKA BLOKADERKA PRIZNALA: Ja stalno idem po stranim ambasadama i pljujem po Srbiji (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2025. u 07:25

MAJA Kovačević, dekanka Fakulteta političkih nauka, priznala je da stalno odlazi u strane ambasade kako bi pljuvala po Srbiji.

СКАНДАЛ, ДЕКАНКА БЛОКАДЕРКА ПРИЗНАЛА: Ја стално идем по страним амбасадама и пљујем по Србији (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Mi sa univerziteta ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo međunarodnu zajednicu! JA IDEM NON-STOP PO STRANIM AMBASADAMA I TEK ĆU DA IDEM - rekla je Kovačevićeva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!