SKANDAL, DEKANKA BLOKADERKA PRIZNALA: Ja stalno idem po stranim ambasadama i pljujem po Srbiji (VIDEO)
MAJA Kovačević, dekanka Fakulteta političkih nauka, priznala je da stalno odlazi u strane ambasade kako bi pljuvala po Srbiji.
- Mi sa univerziteta ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo međunarodnu zajednicu! JA IDEM NON-STOP PO STRANIM AMBASADAMA I TEK ĆU DA IDEM - rekla je Kovačevićeva.
