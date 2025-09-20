UDAR NA PLENUMAŠE: Brutalan obračun među blokaderima
DOK optužbe za "prljavu igru" pljušte oštra borba za prevlast u blokaderskim redovima se zaoštrava.
Da sukob među blokaderima ne jenjava potvrđuje i veoma oštar istup Biljane Đorđević.
Naime, poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević još jednom je istakla da njena stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi se dočepali vlasti.
Ona je za blokadersko glasilo "Danas" istakla da "minimalni cilj treba da bude dogovor "za nastup na izborima", kao i "pakt o nenapadanju".
I upravo nakon ove rečenice Biljana Đorđević se svom silinom obrušila na druge blokadere.
Kaže da su plenumaši blokaderi ove pozive na koordinaciju "ignorisali i odbijali dvosmernu komunikaciju".
Ne sam da ih optužuje da nema saradnje, već optužuje blokadere plenumaše, da se "ružno ponašaju" i da "ucenjuju".
Kaže da to čine "ljudi za koje ne znamo u čije ime govore", ali dodaje da oni daju sebi za pravo "da tumače istinsku volju" blokadera.
- To često čine na ružan i ucenjivački način - rekla je ona.
Kao što možemo videti, dok optužbe za "prljavu igru" pljušte oštra, jedno je sigurno, borba za prevlast u blokaderskim redovima se zaoštrava.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)