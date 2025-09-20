UDAR NA PLENUMAŠE: Brutalan obračun među blokaderima

DOK optužbe za "prljavu igru" pljušte oštra borba za prevlast u blokaderskim redovima se zaoštrava.

Foto: Printskrin

Da sukob među blokaderima ne jenjava potvrđuje i veoma oštar istup Biljane Đorđević.

Naime, poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević još jednom je istakla da njena stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi se dočepali vlasti.

Ona je za blokadersko glasilo "Danas" istakla da "minimalni cilj treba da bude dogovor "za nastup na izborima", kao i "pakt o nenapadanju".

I upravo nakon ove rečenice Biljana Đorđević se svom silinom obrušila na druge blokadere.

Kaže da su plenumaši blokaderi ove pozive na koordinaciju "ignorisali i odbijali dvosmernu komunikaciju".

Ne sam da ih optužuje da nema saradnje, već optužuje blokadere plenumaše, da se "ružno ponašaju" i da "ucenjuju".

Kaže da to čine "ljudi za koje ne znamo u čije ime govore", ali dodaje da oni daju sebi za pravo "da tumače istinsku volju" blokadera.

- To često čine na ružan i ucenjivački način - rekla je ona.

Kao što možemo videti, dok optužbe za "prljavu igru" pljušte oštra, jedno je sigurno, borba za prevlast u blokaderskim redovima se zaoštrava.