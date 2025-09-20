Politika

"VI STE PROTIV SRBIJE I JEDETE G***A CELOG ŽIVOTA" Žaklina dobila kratak i jasan odgovor, Vučić će morati da ih brani od gnevnog naroda

В.Н.

20. 09. 2025. u 13:56

ŽAKLINA Tatalović došla je na vojnu paradu "Snage jedinstva" kako bi provocirala građane.

ВИ СТЕ ПРОТИВ СРБИЈЕ И ЈЕДЕТЕ Г***А ЦЕЛОГ ЖИВОТА Жаклина добила кратак и јасан одговор, Вучић ће морати да их брани од гневног народа

Foto: Printscreen

Pitala je građane odakle su, na šta je jedna gospođa odgovorila:

- Iz p***e materine, a vi? Mi smo iz Srbije, a vi? Odakle ste vi? Niste iz Srbije, vi ste protiv Srbije i jedete g***a celog života, e tako! 

Pogledajte ceo video: 

