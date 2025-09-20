NEBESKE VIDRE: Vijori se sa zastava sa neba (VIDEO)

POSLEDNjI „večiti“ derbi, ne računajući ovaj današnji koji možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti", nije imao preveliki rezultatski značaj budući da je već na startu plej-ofa Crvena zvezda obezbedila šampionsku titulu i meč sa Partizanom je mogla da odigra bez pritiska. Ipak, nije želeo Vladan Milojević išta da rizikuje pred svojim navijačima, poslao je na teren u tom trenutku najsnažnija adute koje ima, dok je Srđan Blagojević već tada nagovestio da će se Partizan okrenuti svojoj deci u narednoj sezoni i ishod je bio povoljniji za domaćina (2:1).