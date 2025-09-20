Politika

NEBESKE VIDRE: Vijori se sa zastava sa neba (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 13:06

NA završetku vojne parade "Snaga jedinstva" tradicionalno se zavijorila zastava Srbije.

Novosti

Padobranski skokom pripadnika 63. padobranske brigade završila se vojna parada "Snaga jedinstva".

