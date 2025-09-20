DVA VELIKA NOVITETA PRVI PUT PREDSTAVLJENA NA PARADI: Pogledajte moćnu letelicu "Hermes 900" i raketni sistem "PULS"

NA vojnoj paradi "Snaga jedinstva" predstavljen je i ubojiti dron "Hermes 900" kao i raketni sistem "Puls".

FOTO: Jutub printskrin/Elbit Systems/printskrin/RTS

Podstimo, veliki dron "Hermes 900", izviđačko-borbena bespilotna letelica, izraelske je proizvodnje.

Što se tiče raketnog sistema PULS deo je prve nabavke od izraelskog Elbita indirektno najavljen prošlog novembra.

Sistem PULS može ispaljivati rakete kalibra 122 mm dometa 40 km, rakete LAR160 kalibra 160 mm dometa 45 km, pri čemu može imati i rakete "Accular" 122 kalibra 122 mm sa GPS navođenjem.

Dodatno, postoji i raketa Accular 160 kalibra 160 mm sa dometom od 40 kilometara uz kombinaciju GPS ili inercijalnog navođenja. Svi ovi tipovi raketa dolaze u dvostrukoj konfiguraciji odnosno u modulima od po 18 ili dva put po 16 raketa.

Dodatna i nova sposobnost koju za Vojsku Srbije donosi nabavka sistema PULS jeste mogućnost lansiranja krstarećih raketa Delilah dometa 250 km sa greškom od jednog metra na cilju.

Pored krstareće rakete Delilah sistem PULS može lansirati i balističku taktičku raketu Predator Hawk sa dometom od 300 km sa bojevom glavom mase 160 kg.

Ova nabavka s druge strane popunjava veće artiljerijske domete u Vojsci Srbije s obzirom na dugotrajno razvijanje domaćih sistema kakvi su Šumadija, Tamnava i Jerina.

FOTO: Jutub printskrin/Elbit Systems/printskrin

Na vojonoj paradi prikazani su i dronovi "CH-95", kao i serija bespilotnih letelica domaće proizvodnje, poput "Komarca".