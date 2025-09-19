Politika

MOHAMED BIN ZAJED STIGAO U BEOGRAD, UGOSTIO GA VUČIĆ: "Posebno sam zahvalan što će veliki prijatelj Srbije biti gost na vojnoj paradi"

Новости онлине

19. 09. 2025. u 22:38

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, koji boravi u poseti Republici Srbiji.

МОХАМЕД БИН ЗАЈЕД СТИГАО У БЕОГРАД, УГОСТИО ГА ВУЧИЋ: Посебно сам захвалан што ће велики пријатељ Србије бити гост на војној паради

Foto: Instagram

- Ponosan i srećan što sam ponovo imao priliku da na beogradskom aerodromu sačekam velikog prijatelja Srbije @mohamedbinzayed. To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi - napisao je Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)