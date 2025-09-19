DANAS SRBIJU NIKO NA SVETU NE MOŽE DA PREGAZI: Moćna poruka Vučića pred veliku vojnu paradu (VIDEO)

"Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga, a uoči vojne parade koja će se održati sutra sa početkom u 11 časova.

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Ljudi se pitaju, kažu šta će nam parada. Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide, da vide ogromne promene, da vide ogromnu razliku, da vide šta smo zajedno gradili, na čemu smo zajedno radili ovih 13 godina, da vide kako je ovo drugačija zemlja. Naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora. Mi nikoga ne napadamo, nećemo, ne želimo.

- Mi hoćemo mir i hoćemo samo da sačuvamo svoj mir, a svoj mir ne možemo da sačuvamo tako što ćemo da budemo slabi. Stabilnost, sigurnost i mir ne možete slabošću da sačuvate. Oni se čuvaju snagom. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I to hoćemo da pokažemo građanima, da mogu mirno da spavaju da je ovo stabilna zemlja.