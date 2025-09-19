LJILJANA SMAJLOVIĆ: Blokaderi po parolama usmerenih protiv ljudi koji su protiv blokada, naginju ka fašizmu! (VIDEO)

ANTIBLOKADERSKI skupovi su isterali stvari na čistinu, pokazalo se po parolama "Marš iz moje avlije" da blokaderi naginju fašizmu, izjavila je novinarka Ljiljana Smajlović.

- To je ona politika da kažete nas je ipak više. Politika je prebrojavanje koga ima više. Ali je ona isterala na čistinu ovu drug ustranu kojoj je odgovor parola "Marš iz moje avlije". Da ne kažem da je taj turcizam popularan u Srbiji. Ali ovo "Marš iz moje avlije", kad bih ja mogla da pogađam da ne znam ništa o Sbriji, da im je ovo parola,m ja bih rekao da je ovo rekla da je to stranka koja naginje ka fašizma - rekla je Smajlović.

LJILJANA SMAJLOVIĆ: "BLOKADERI PO PAROLAMA USMERENIH PROTIV LJUDI KOJI SU PROTIV BLOKADA, NAGINJU KA FAŠIZMU!"



