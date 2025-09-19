„DALJE RUKE OD BOLNICE“ Zdravstveni radnici protestovali zbog upada tzv. Kosovske policije u KBC Kosovska Mitrovica i Dom zdravlja (FOTO)

ZDRAVSTVENI radnici zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica i domovima zdravlja u četiti severne opštine organizovali su protestni skup povodom sinoćnjeg upada pripadnika tzv. Kosovske policije u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica.

Foto: Kancelarija za KiM

Skup je završen bez incidenata, a nakon skupa radnici su se vratili na svoja radna mesta.

Radnici su nosili transparente na kojima je pisalo: „Želimo da se slobodno lečimo“, „Naši doktori, naši pacijenti, naš KBC“, „Dalje ruke od bolnice“, „Ameriko reaguj, Srbi nestaju“ i „Evropo zaštiti naša prava“, prenosi Kosovo onlajn.

Srpska lista je odmah nakon upada kontaktirala ambasade svih zemalja Kvinte, Misiju EU, Unmik, Oebs i Kfor.

Foto: Kancelarija za KiM

Zatraženo je da se najhitnije u neposrednoj blizini zdravstvenih i obrazovnih institucija rasporede pripadnici Kfora i Euleksa i time spreče ovakvi upadi koji ugrožavaju rad ustanova i lečenje građana.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek istakao je da se nigde ne navodi integracija zdravstvenog i obrazovnog sistema Srbije u kosovski sistem.

- Sinoć su Kurtijeve policijske snage upala u prostorije obezbeđenja u KBC i Dom zdravlja. Ovde rade pošteni radnici koji zarađuju pošteno svoju platu pružajući pomoć svima kojima je ta pomoć potrebna. Maltretirali su radnike obezbeđenja tražeći od njih legitimacije i informacije o broju radnika u KBC. Poseban poziv upućujemo međunarodnim predstavnicima da zaustave ove upade, ukoliko to ne urade jasno će biti svima na čiju su se stranu stavili. Nema integracije zdravstvenog i obrazovnog sistema Srbije u kosovski sistem. Toga nema ni u Ahtisarijevom planu ni u Briselskom, a ni u Ohridskom sporazumu - rekao je Elek.

Foto: D.Z.

Zamolio je radnike da ostanu mirni.

- Ukoliko upadnu u naše ustanove ja vas molim da budete mirni i strpljivi i da svi zajedno dođemo i da budemo tu uz naše pacijente. Mi nemamo gde da odemo, ovo je naša kuća i naša dužnost je da budemo uz naše pacijente. Ovo je poruka međunarodnim institucijama da su ovo crvene linije za koje su oni garantovali da neće biti pređene. Konačno je vreme gospodo da pređete sa reči na dela, a jasna su prava svih i odavde poručujemo da imamo svoja prava i da nećemo da se integrišemo u kosovski sistem. Izađite na izbore 12. oktobra i olovkom pokažite da ćemo naše opštine vratiti u naše ruke. Živeo zdravstveni sistem, živele naše institucije i živela država Srbija - dodao je Elek.

Foto: Kancelarija za KiM

Zamenik direktora KBC Kosovska Mitrovica Dragiša Milović istakao je da se u toj zdravstvenoj ustanovi leče svi.

- Ovo je jedina multietnička bolnica na Kosovu i Metohiji gde se leče svi narodi bez obzira na veru i naciju, nažalost to se nekima ne sviđa. U ovoj bolnici lečili su se i pripadnici međunarodnih institucija, imali su poverenje u stručnost naših lekara. Sinoć u kasnim satima uz 150 naoružanih specijalaca dolazi čovek koji nas je nazivao fađističkom ruljom. Ne sviđa mu se monopol jedne stranke, a sviđa mu se da Albanci stanu svi u jednu stranku da bi preuzeli vlast u Gračanici. Kakva je to multietničnost gde ni u jednom gradu nema Srba, ovo je jedini multietnički grad. Kakva je to multietničnost kad kod stotinu notara nema nijednog Srbina. Svakog dana se hapsi neko od Srba i podižu optužnice za ratne zločine. Zatvorene su, kako kažu paralelne institucije, poslednji upad u prostorije RFZO i PIO je najbolji dokaz - rekao je Milović.

On je dodao da će ta ustanova nastaviti da pruža zdravstvene usluge, te zamilo na jedinstvo.

- Dolaze naši građani i od nas traže savet kako da se leče i kome sada da se obrate jer su sve institucije zatvorene. Namera Aljbina Kurtija je da Srbi sami napuste ove prostore, ali vi ste, drage kolege i koleginice, stub opstanka na ovim prostorima. Mi ćemo svima i dalje pružati pomoć i usluge koje nudi naš zdravstveni sistem, ali vas molim, braćo i sestre, na jedinstvo. Kurti hvali Rašića, da Srbi bolje žive od kada je on ministar, a svi dobro vidimo da Srbi nikada ne žive teže - istakao je Milović.

