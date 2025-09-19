"U MNOGO NAVRATA SAM POZIVAO NA DIJALOG" Vučić: Još u decembru sam rekao da neće prihvatiti

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je u mnogo navrata pozivao blokadere na dijalog.

- U mnogo navrata sam pozivao na dijalog. Još u decembru sam rekao da neće prihvatiti, jer sam prozureo da je reč o obojenoj revoluciji. Tada su imali u jednom momentu 92 hiljade ljudi na ulici u jednom danu, sada se to svodi na do 5 hiljada. Rekli su ne pada nam napamet. U februaru, posle razgovora Ane Brnabić sa rektorom Đokićem, koji je rekao "da da, samo pošaljite pismo, jedva čekam da se sretnem sa predsednikom", rekao sam upitićemo pismo, želim da vidim koji su to problemi, čime ste nezadovoljnim, ako su svi vaši zahtevi iskunjeni. Sada od oktobra je dodatno 5% povećanje plata za prosvetne radnike. To je drugo povećanje vanredno koje je dogovoreno sa sindikatima, a koje deo njih nije želeo da poštuje, i za zdravstvene radnike ide vanredno povećanje od 5%. Posle toga je Đokić, dan posle, valjda ga je neko iz neke ambasade naučio - rekao "ne može se to na takav i takav način" - navodi Vučić za Blic TV.

Kaže da sada čuje novi prljavi trik kojim se koriste najveći lažovi - ne može se razgovarati posle svih izgovorenih reči.

- Stvarno, a kakvih to izgovorenih reči? Kojih? Nepomenik, Hitler, đubre, peder, lopov, šiptar, kriminalac, ubica... Pa nisam ja to njima rekao nego oni meni. Pa su mi na to rekli i kačili slike deteta na raznim televizijama, govorili narko diler. I sve sam to slušao, istrpeo i ponudio razgovor. I ono meni kažu - ne možemo, vi nas nazivate blokaderima! Pa nego šta ste - blokirate život u Srbiji. Uništavate život u Srbiji, šta hoćete, da vam tepamo? Jesam ja rekao ustaše, terorsti? Svaki put osuđujem preteške reči, ali morate da razumete da nešto nailazi na odgovor. Sinoć je deo njih prolazeći pored ćacilenda, pogodili flašicom jednog momka. On je rekao - "evo nema problema, ja hoću da se bijem sa vama". Iako je pogrešio 10 policajaca je skočilo i oborilo ga na zemlju. I niko ne kuka sa druge strane zbog toga. Ja ih molim da ne napadaju ljude koji nikom ništa nisu skrivili i koji su zauzeli jedno jedino mesto u ovoj državi - navodi Vučić.

Kaže da su neki studenti još uvek tu jer ne funkcionišu normalno svi fakulteti - negde se ispiti polažu, negde ne.

- Zašto su posle 10 meseci na stotinu fakulteta i dalje zarobljeni oni koji hoće da uče i zašto i dalje postoje blokade na svim tim fakultetima - upitao je predsednik.