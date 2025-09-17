"MI SMO SE OD VAS KONAČNO IZLEČILI" Mali odgovorio Nikeziću: Ne možete nas vratiti u vreme lopovluka i siromaštva

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću.

Odgovor ministra Malog:

Kada je Dušan Nikezić učestvovao u donošenju odluka u našoj zemlji, plate lekara i medicinskih sestara su bile sramotno male, nije bilo prilika za mlade lekare da se zapošljavaju, nisu se gradili ni novi zdravstveni objekti. Danas se taj isti Nikezić navodno mnogo brine zbog stanja u zdravstvu, iako nikad više novca nismo ulagali kako u plate, tako i u izgradnju novih zdravstvenih centara.

Ne znam u kojoj državi živi Dušan Nikezić, ali o istoj ne govorimo.

Sve je u redu, Nikeziću, što se tiče plaćanja faktura u zdravstvu. Lošu su Vam tabelu izgleda dostavili. Svim zdravstvenim ustanovama i dobavljačima plaćanje se od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje vrši redovno i kontinuirano.

U prevodu, netačni su navodi koje zlonamerno iznosite u medije jer dug za lekove koji se izdaju na recept apsolutno ne postoji, sve dospele obaveze prema državnim i privatnim apotekama za lekove na recept su izmirene u potpunosti.

Republički fond je kontrolama utvrdio da su pojedine apoteke fakturisale i one količine lekova koje nisu izdate osiguranim licima na recept, tako da se sva plaćanja vrše uz kontrolu, kako se ne bi platile fakture koje su fiktivne i ne treba da budu plaćene. Dakle, i za slučaj da se fakture plate nekoliko dana kasnije, to je samo zbog dodatne kontrole, a ne zbog toga što nema novca, naprotiv.

Danas je ključ, Nikeziću, u odgovornosti i kontroli.

Eto, ukratko, kako to izgleda kada se radi po pravilima, kada se vodi računa o svakom dinaru države i kada se ne ostavlja prostora za manipulacije na kakve ste Vi navikli.

Vi ste, Nikeziću, profesiju lekara u toj meri degradirali da je 2012. godine doktor specijalista imao platu 67.540 dinara, a 2025. prima 160.496 dinara osnovne plate, što je rast od 137,6 odsto.

Dalje, lekar opšte prakse je 2012. imao 53.931 dinara, a 2025. godine prima 128.158 dinara, što je rast od 137,6 odsto. Medicinske sestre su 2012. primale 32.454 dinara, a u 2025. godini primaju 86.609 dinara, što je uvećanje od 166,9 odsto u odnosu na 2012. godinu.

Dodatno, plate u zdravstvu će biti povećane vanredno, od 1. oktobra, za 5%, a nakon što su već povećane u januaru ove godine. Ova država misli na radnike u zdravstvu i želi da ih zadrži u zemlji, dok sa druge strane, Vi Nikeziću, mislite samo o punjenju sopstvenih džepova.

Dalje, ove godine u budžetu imamo rekordna izdvajanja za zdravstvo, koja su povećana sa 573,6 milijardi na 613,9 milijardi dinara. To je 40,2 milijardi dinara više za sektor zdravstva u 2025. godini, u odnosu na prethodnu godinu.

Sredstva koja RFZO ima u 2025. godini su, između ostalog, namenjena za rast plata zaposlenih u zdravstvu, preventivne preglede, smanjenje lista čekanja, lekove za lečenje retkih bolesti, inovativne lekove i drugo.

Nastavlja se izgradnja Tiršove 2, koja će biti najmodernija dečija klinika, važna za decu iz cele Srbije i regiona. Gradiće se i novi GAK “Narodni front” na Bežanijskoj kosi, a kao što smo i obećali, obnovićemo sva porodilišta u Srbiji.

Država danas izdvaja i ogromna sredstva za retke bolesti - 10,2 milijarde dinara samo ove godine. Podsetiću vas da je u periodu od 2008. do 2012. godine za lekove za lečenje od retkih bolesti izdvajano samo 130 miliona dinara, a u periodu od 2013. do 2024. godine čak 30,95 milijardi dinara.

Mi smo se od Vas Nikeziću konačno izlečili i ne možete nas vratiti u vreme Vašeg i Đilasovog lopovluka i siromaštva.